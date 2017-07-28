РФ приступила к созданию глубоководного робота, способного достичь дна Марианской впадины

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований и ЦКБ "Рубин" создадут опытный образец глубоководного автономного робота-батискафа, способного погрузиться в Марианскую впадину.

"Фонд перспективных исследований принял решение о запуске проекта по разработке технологий создания необитаемых автономных глубоководных аппаратов для проведения исследований в глубоководных районах Мирового океана", - сообщили ТАСС в пятницу в Фонде.

Аппарат сможет погружаться на предельные глубины, работая в автономном режиме, и будет оснащен современными видео- и гидролокационными системами.

В состав демонстратора глубоководного автономного роботизированного аппарата, создаваемого в рамках проекта, будут входить сам аппарат, донная станция связи и навигации, комплекты корабельного и вспомогательного оборудования. Для координации работ в ходе выполнения проекта и проведения испытаний будет создана рабочая группа, куда войдут представители заинтересованных организаций.

"На сегодняшний день не создано технических средств, способных автономно выполнять работы на максимальных глубинах Мирового океана, а также технологий для создания подобной техники. При этом существует широкий спектр задач в этой области, таких как картографирование морского дна, обследование различных донных объектов, в том числе затонувших, исследование грунта и толщи воды, развитие технологий разведки и добычи полезных ископаемых и другие научные задачи", - сказал ТАСС, комментируя данное решение, заместитель генерального директора - руководитель направления физико-технических исследований Фонда Игорь Денисов.

Как ранее сообщалось в годовом отчете конструкторского бюро "Рубин", оно выполнило для ФПИ аванпроект комплекса сверхглубокого погружения, получившего наименование "Витязь". Предельная глубина погружения аппарата составляет 12 км, дальность хода на маршрутной скорости - 100 км.

Другие желающие

В США уже имеются подобные образцы глубоководной робототехники. Так, американская необитаемая роботизированная подводная лодка Nereus, построенная в 2008 году, в 2009 году достигла дна самой глубокой части океана - Марианской впадины. Ее строительство обошлось в $8 млн. В 2014 субмарина потерпела аварию на глубине примерно 10 км в желобе Кармадек, расположенном к северо-востоку от побережья Новой Зеландии.

В начале 2017 года Китайская судостроительная корпорация сообщила о том, что приступила к разработке пилотируемого глубоководного аппарата, который будет способен опускаться на дно практически любых океанических впадин. Данный пилотируемый батискаф должен быть создан к 2021 году. После завершения этого проекта Китай намерен приступить к созданию глубоководных аппаратов, предназначенных, в том числе для освоения залежей полезных ископаемых.

В начале 2017 года известный российский путешественник Федор Конюхов сообщил, что планирует в 2018 году опуститься в батискафе на дно Марианской впадины вместе со специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артуром Чилингаровым. На дне впадины они хотят установить российский флаг и каменный православный крест, а также взять пробы грунта. По слова исследователя, батискаф для погружения уже строят на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, а в МГТУ им. Баумана конструируют "руку-манипулятор".

Марианская впадина - самое глубокое место Мирового океана, расположенное юго-западнее острова Гуам. Наиболее глубокая точка этого желоба находится на отметке около 11 км ниже уровня моря.

Первыми людьми, спустившимися на дно впадины стали лейтенант ВМС США Дон Уолш и исследователь Жак Пикар. Свое погружение они осуществили в 1960 году. Третьим человеком в самой глубокой части океана стал известный режиссер Джеймс Кэмерон. Он опустился на дно впадины в 2012 году.