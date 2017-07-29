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В штате Нью-Гэмпшир открылся институт по разработке искусственных тканей и органов

Наука
29 июля, 9:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Возглавлять научно-исследовательского института будет изобретатель Дин Кеймен

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт, специализирующийся на разработке технологий создания искусственных тканей и органов для их последующей трансплантации, начал работу в пятницу в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир). Об этом сообщается на сайте учреждения.

Как разъяснили представители института, в число приоритетных направлений войдет выращивание клеток, а также производство специализированных материалов методами биологической инженерии. Первыми кандидатами на трансплантацию будут американские ветераны.

Возглавит учреждение известный в США изобретатель Дин Кеймен. Он разработал двухколесное транспортное средство сегвей, а также инвалидное кресло, позволяющее подниматься и спускаться по лестницам и перемещаться по таким поверхностям, как песок или гравий.

Кеймен выступил на церемонии, посвященной открытию института. Он выразил надежду на то, что в ближайшие несколько лет специалисты учреждения смогут разработать искусственную кожу, кости, нервы и органы. Изобретатель подчеркнул, что главная задача состоит в том, чтобы применение данных технологий стало дешевым, а соответствующие операции по трансплантации мог позволить себе широкий круг людей.

В июле 2015 года американским хирургам в Филадельфии (штат Пенсильвания) удалось пересадить кисти рук восьмилетнему мальчику Зиону Харви. Он стал самым молодым пациентом, которому в США провели подобную операцию. Она продолжалась 11 часов, в ней участвовали примерно 40 врачей. Спустя 18 месяцев после трансплантации мальчик мог держать в руках ручку и писать, самостоятельно есть и одеваться. Харви ампутировали кисти обеих рук, а также ступни после того, как он получил заражение крови.

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