У трех лабораторий возникли проблемы с использованием мегагрантов

ДУБНА /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Проблемы с использованием средств, выделенных в качестве мегагранта, возникли у трех научных групп в двух российских вузах. Об этом в субботу заявил ТАСС замглавы Минобрнауки Григорий Трубников.

Ранее пресс-служба Минобрнауки сообщила о том, что лаборатория ученых в национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" не выполнила целый ряд требований научной деятельности, поэтому вуз должен вернуть средства, выделенные ему в качестве мегагранта. Этот случай в ведомстве называли единичным.

"Мы бы не хотели, чтобы из-за одной не очень успешной, не очень эффективной или недисциплинированной научной группы или вуза, пострадала вся программа мегагрантов. На программе это никак не скажется. Из 200 лабораторий у нас только лишь у трех есть проблемы", - сказал Трубников. Он уточнил, что речь идет о двух лабораториях в МИФИ и группе в одном из уральских вузов.

"Научные группы и вузы должны исполнять правила программы гранта. Они подписали соглашение. Меньше всего Минобрнауки и государство заинтересованы в том, чтобы после четырех-пяти лет инвестиций в эти лаборатории они были закрыты. Вложены огромные деньги, потрачены огромные силы и наших, и западных людей, и эта лаборатория должна работать", - подчеркнул Трубников.

В свою очередь, ситуацию с МИФИ замглавы ведомства назвал рабочей. "Как и в каждой такой проблеме виноватых несколько, обе стороны. Делегации Минобрнауки в МИФИ были уже дважды или трижды, под протокол разбирались со всеми участниками лаборатории. И с финансами, и с затратами, и с научной новизной и ценностью аккуратно и спокойно", - отметил Трубников.

В 2010 году правительство приняло постановление о выделении на конкурсной основе трехгодичных грантов для привлечения ведущих ученых в российские вузы. Из-за большого размера, по 150 млн рублей, они получили название мегагрантов. Основными приоритетами реализации этой программы являются привлечение ученых с мировым именем в российские вузы и научные организации с целью стимулирования притока молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий, а также восполнение недостающих в российской науке компетенций в областях, развивающихся в мире в последние десятилетия, и формирование конкурентоспособных отечественных коллективов.