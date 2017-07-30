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Путин подписал закон об изменении порядка выборов президента РАН

Наука
30 июля, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июля. /ТАСС

Новый закон предусматривает, что главу академии будет утверждать в должности и освобождать от нее президент России, а не правительство

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении порядка выборов главы Российской академии наук (РАН). Документ, подписанный 29 июля, опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

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Госдума приняла законопроект в третьем чтении 20 июля, Совет Федерации одобрил его 25 июля.

Новый закон предусматривает согласование кандидатов на пост президента РАН с правительством, при этом для избрания главы РАН на пять лет будет требоваться простое большинство голосов, а не две трети, как раньше. Главу академии будет утверждать в должности и освобождать от нее президент России, а не правительство. Если выборы не состоятся, то он же по предложению кабмина назначает одного из академиков исполняющим обязанности главы РАН.

Законом снимается ограничение до трех человек на число кандидатов в президенты РАН. Предусматривается, что если правительство согласовало менее двух кандидатов на должность президента академии, либо ни один из одобренных кабмином кандидатов не получил более 50% от общего числа голосов общего собрания членов РАН, либо все кандидаты снялись с выборов, выборы признаются несостоявшимися и назначается повторное голосование.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. Следующее общее собрание академиков запланировано на 25 сентября.

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