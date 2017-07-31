Ученые обнаружили самую северную "жизнь в камне" российской Арктики

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АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Ученые в ходе рейса Арктического плавучего университета на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов" обнаружили на мысе Желания острова Северного архипелага Новая Земля самую северную в российской Арктике "жизнь в камне" - так называемые эндолитные (эндо - внутри, литос - камень - прим. ТАСС) системы. Как рассказал ТАСС старший научный сотрудник отдела географии и эволюции почв института географии РАН Никита Мергелов, на настоящий момент эндолитные системы на мысе Желания - это самая северная находка таких объектов на территории России и в Восточном секторе Арктики в целом.
"Это находка эндолитных систем, эндолитных почвоподобных тел - самая северная находка в России, и самая по сути единственная в российской Арктике и в восточном секторе Арктики. Эндолитные системы хорошо изучены в Антарктике, в пустынях, а по Арктике очень мало информации. Единственным аналогом являются эндолитные системы Канадского архипелага", - сказал Мергелов.
Как пояснил исследователь, выходы плотных осадочных пород (конгломератов) на мысе Желания более насыщены живыми организмами, чем кажется на первый взгляд. Свет, проходящий через полупрозрачные зерна минералов - кварца и полевого шпата - на глубину до 1-2 см, делает возможной образование органического вещества внутри породы. "Фотосинтез в таких специфических условиях осуществляют цианобактерии и зеленые водоросли. К ним подключаются гетеротрофные компоненты микроэкосистемы. Возникшее сложное сообщество организмов взаимодействует с минералами породы, что способствует выветриванию и образованию почвоподобных тел, мощностью до первых сантиметров. Такая система называется эндолитной. В настоящее время эндолитные системы рассматриваются в качестве возможных аналогов почвоподобных тел, которые формировались на Земле до появления высших растений", - сказал Мергелов.
В ходе работ на мысе Желания удалось доказать, что это не единичное явление. "И, главное, что мы обнаружили, что это не на какой-то единичной трещинке, а они действительно имеют сплошное распространение в осадочных породах, в данном случае в конгломератах", - пояснил собеседник агентства.
АПУ-2017 - девятая экспедиция Арктического плавучего университета в высокие широты. В ней участвует 58 человек, из них 25 - иностранцы из Швейцарии, Кубы, Болгарии, Германии, Швеции, Франции, Нидерландов. Это не только исследовательский, но и образовательный проект, поэтому 30 участников экспедиции - это студенты российских и зарубежных вузов. Арктический плавучий университет - совместный проект Северного Арктического федерального университета и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.