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Эксперт: на Земле Франца-Иосифа возможно открытие новых видов нематод

Наука
31 июля, 11:13 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК /Корр. ТАСС, Ирина Скалина

В ходе экспедиции АПУ-2017 ученые собрали 117 растительных и почвенных образцов для проведения молекулярных исследований

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АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Ученые в ходе рейса Арктического плавучего университета на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов" отобрали образцы для изучения видового состава нематод (круглые черви - прим. ТАСС) архипелага Земля Франца-Иосифа и севера Новой Земли, в ходе исследования которых возможно открытие новых видов. Как рассказала ТАСС участник экспедиции, профессор зоологии института биоразнообразия и экосистемных исследований Болгарской академии наук Влада Пенева, были собраны растительные и почвенные образцы для проведения нематодологического анализа с пяти островов Земли Франца-Иосифа (о. Алджера, о. Гукера, о. Хейса, о. Ферсмана, о. Земля Александры) и с мыса Желания (Новая Земля).

"Было собрано 117 проб с шести островов. Это самая полная коллекция, которая была собрана на Земле Франца-Иосифа, поскольку до этого пробы для нематологического анализа отбирали только в двух местах на острове Гукера", - сказала Пенева.

Образцы почв и растений трех видов взяты для проведения таксономического анализа, анализа фауны. "Мы собираемся делать молекулярные исследования, потому что я уверена, что будут новые виды", - пояснила Пенева.

Нематоды - микроскопические, но очень многочисленные существа. Длина их в среднем около миллиметра, толщина 20-80 микрон, в одном грамме почвы их может быть до нескольких сотен. Они имеют важное значение для экосистемы. После грибов и бактерий они составляют большую часть биомассы в арктических почвах.

АПУ-2017 - девятая экспедиция Арктического плавучего университета в высокие широты на борту судна "Профессор Молчанов". Рейс проходил с 8 по 28 июля. В экспедиции участвовало 58 человек, из них 25 - иностранцы из Швейцарии, Кубы, Болгарии, Германии, Швеции, Франции, Нидерландов. Это не только исследовательский, но и образовательный проект, поэтому 30 участников экспедиции - это студенты российских и зарубежных вузов. Арктический плавучий университет - совместный проект Северного Арктического федерального университета и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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