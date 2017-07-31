Геологи намерены определить возраст Земли Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Геологи определят возраст пород Земли Франца-Иосифа, отобранных на архипелаге в ходе рейса Арктического плавучего университета (АПУ-2017) на борту научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов". Как сообщил ТАСС участник экспедиции, главный научный сотрудник института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН, профессор кафедры общей и региональной геологии Новосибирского государственного университета Дмитрий Метелкин, на пяти островах Земли Франца-Иосифа (о. Алджера, о. Ферсмана, о. Хейса, о. Гукера, о. Земля Александры) были взяты образцы для определения абсолютного возраста горных пород и, соответственно, времени образования островов в результате вулканической активности.

"У нас есть некоторая модель, которую в этом году нужно было попытаться верифицировать, дополнить необходимым материалом те части, которые в настоящее время наиболее дискуссионные. Есть два момента. Первое - остается недостаточно хорошо обоснованным возраст и возможность нескольких этапов магматизма в пределах этой территории (то есть на ЗФИ). Раньше считалось, что магматизм здесь в один этап происходил, а сейчас появились данные, что в несколько этапов, и они были сильно разрознены во времени. Для этого нужно было отобрать горные породы для определения абсолютного возраста", - пояснил Метелкин.

Ранее считалось, что Земля Франца-Иосифа образовалась в результате вулканической деятельности около 130 млн лет назад. Но в последние годы были получены данные о существовании на архипелаге более древних горных пород, возраст которых около 190 млн лет.

АПУ-2017 - девятая экспедиция Арктического плавучего университета в высокие широты на борту судна "Профессор Молчанов". Рейс проходил с 8 по 28 июля. В экспедиции участвовали 58 человек, из них 25 - иностранцы из Швейцарии, Кубы, Болгарии, Германии, Швеции, Франции, Нидерландов. Это не только исследовательский, но и образовательный проект, поэтому 30 участников экспедиции - это студенты российских и зарубежных вузов. Арктический плавучий университет - совместный проект Северного Арктического федерального университета и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.