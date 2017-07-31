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В Новгороде археологи нашли самую длинную глаголическую надпись в России

Наука
31 июля, 11:52 UTC+3

Надпись была открыта при раскопках в церкви Благовещения на Городище XII века

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ТАСС, 31 июля. Ученые Института археологии РАН при раскопках в церкви Благовещения на Городище в Новгороде обнаружили множество надписей-граффити первой половины XII века, в том числе своеобразную настенную "летопись", самую длинную в России глаголическую надпись. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба института.

Каменная церковь на этом месте впервые была построена в 1103 году, затем в XIV столетии старый храм был разрушен, а на его месте был выстроен новый, сильно пострадавший в Великую Отечественную войну. В частности, при раскопках на территории городища ученые обнаружили 49 фрагментов надписей-граффити первой половины XII века.

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"В отличие от современных граффити их делали не вандалы, это была социально принятая практика - на стенах храмов, ниже уровня росписей процарапывались сообщения о текущих событиях, молитвы, даже деловые записи. Это была своеобразная средневековая стенгазета. Возможно, что летописцы сверялись с этими граффити как с таким своеобразным архивом", - сказал руководитель Новгородского архитектурно-археологического отряда Института археологии, член-корреспондент РАН Владимир Седов, чьи слова приводятся в сообщении.

Самые интересные из найденных сообщений - надписи о смерти и погребении князя Всеволода Мстиславича, который княжил в Новгороде с 1117 по 1136 год, а потом был изгнан из города и умер в 1138 году в Пскове. Этим событиям посвящены три надписи в алтаре, одна "парадная" и пространная, написанная очень красивым почерком, вторая очень краткая, и третья - о том, что он был погребен на следующий день после смерти.

Ученые также обнаружили несколько надписей глаголицей, первым славянским алфавитом, который к началу XII века уже использовался крайне редко. Одна из надписей, содержащая молитву, возможно, является самой большой известной на нынешний момент глаголической надписью в России.

Помимо надписей и фрагментов росписей археологи обнаружили при раскопках свинцовую печать князя Мстислава Давидовича Смоленского, который короткое время княжил в Новгороде, а также множество других артефактов, например, лодейные заклепки. Предполагается, что после раскопок остатки древнего храма будут музеефицированы - убраны под стеклянную крышу, чтобы все желающие могли увидеть остатки ее стен.

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