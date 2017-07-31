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Ученые изучат влияние Атлантики на Северный Ледовитый океан на основе материалов с АПУ

Наука
31 июля, 13:03 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 31, июля. /ТАСС

По словам эксперта, северо-восточная часть Баренцева моря, через которую проходит один из путей движения атлантической воды в центральную часть Северного Ледовитого океана, пока плохо изучена

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© Ирина Скалина/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Океанологи провели исследование циркуляции воды из Атлантического океана в северо-восточной части Баренцева моря в ходе экспедиции Арктического плавучего университета-2017 (АПУ) на борту научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов". Специалисты изучат влияние теплых вод Атлантики на Северный Ледовитый океан, в том числе на таяние льда и мировой климат, рассказала в понедельник ТАСС ведущий инженер-аспирант Арктического и Антарктического НИИ Анна Весман.

Как пояснила исследователь, северо-восточная часть Баренцева моря изучена мало, в том числе, потому что большую часть года она покрыта льдом. При этом здесь проходит один из путей движения теплой и соленой атлантической воды в центральную часть Северного Ледовитого океана.

"Помимо этого, здесь происходит трансформация водных масс, то есть атлантическая вода охлаждается, теряет свои характеристики, заглубляется, смешивается с местными водами, происходит конвекция во время ледообразования, происходят процессы во время таяния льда, образование локальных водных масс. Но в основном мы сосредоточены на путях движения атлантических вод, потому что сейчас активно обсуждается, как они влияют на структуру в центральной части Северного Ледовитого океана, как это влияет на сокращение ледового покрова, как отражается на всей системе в целом", - пояснила собеседник агентства.

Атлантические воды распространяются далее вдоль берегов всей Евразии, но конкретные пути прохода пока малоизучены. По словам Весман, вопрос влияния вод Атлантики на процессы в Северном Ледовитом океане остается открытым.

"Есть версия, что атлантические воды активно влияют на ледотаяние, на сокращение ледяного покрова, что это один из важных факторов изменения климата. Существует теория, что поток атлантических вод усилился в последнее время, и это может существенно влиять на характеристики Северного Ледовитого океана, в том числе на ледовитость. Есть другая теория - что атлантическая вода охлаждается, заглубляется и не оказывает существенного влияния. Изучение (в ходе проведенных исследований - прим. ТАСС), как что происходит, поможет ответить и на этот вопрос (влияния Атлантики на Северный Ледовитый океан - прим. ТАСС) тоже", - пояснила участник экспедиции.

Она добавила, что ученые уже начали работать над данными, полученными во время экспедиции на АПУ. "Мы посмотрели первые результаты, графики распределений температуры и солености по разрезам. Картина примерно повторяет результаты предыдущих экспедиций, то есть мы имеем наиболее ярко выраженное ядро атлантических вод ближе к центральной части разрезов с наибольшей температурами и большей соленостью, в этом районе мы видим несколько ветвей распространения атлантических вод. Далее мы будем уже проводить анализ в институте, сравнивать анализ с предыдущими результатами, и к сентябрю появятся более детальные результаты", - сказала Весман.

Арктический плавучий университет

АПУ-2017 - девятая экспедиция Арктического плавучего университета в высокие широты на борту судна "Профессор Молчанов". Рейс проходил с 8 по 28 июля. В экспедиции участвовали 58 человек, из них 25 - гости из Швейцарии, Кубы, Болгарии, Германии, Швеции, Франции, Нидерландов. Это не только исследовательский, но и образовательный проект, поэтому 30 участников экспедиции - студенты российских и зарубежный вузов.

Арктический плавучий университет - совместный проект Северного Арктического федерального университета и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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