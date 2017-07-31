В РФ создано акустоэлектронное устройство с диапазоном в два раза больше, чем у аналогов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Исследователи из Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов в Москве и Сибирского федерального университета (СФУ) создали эффективное акустоэлектронное устройство на основе синтетических алмазов, сообщила в понедельник пресс-служба СФУ. В нем электромагнитные колебания возбуждают гиперзвуковые акустические колебания с частотами от 1 до 20 ГГц, до этого рабочий диапазон аналогичных систем не выходил за пределы 10 ГГц.

"Синтетический монокристалл алмаза в качестве подложки продемонстрировал превосходные акустические параметры во всем диапазоне исследуемых частот и может с успехом использоваться при разработке различных акустоэлектронных приборов, особенно, тех, что работают в диапазоне сверхвысоких частот", - говорится в научной статье ученых, описывающей результаты исследования и вышедшей в июльском номере журнала Ultrasonics.

В новой работе российские ученые предложили более эффективные акустоэлектронные резонаторы - устройства, в которых под действием внешних электромагнитных волн возбуждаются акустические колебания определенных частот. Разработанная пьезоэлектрическая слоистая структура на основе алмаза, по словам ученых, может пригодиться как для создания миниатюрных и надежных акустоэлектрических устройств на основе гиперзвуковых акустических волнах - например, для систем обработки сигналов радиолокационной и радиоэлектронной аппаратуры, так и послужить основой для создания целого класса высокочувствительных сенсоров различных физических воздействий (температуры, силы, ускорения, высоких давлений) и биологических микрообъектов.

В работе авторы при создании акустоэлектронного прибора использовали объемные акустические волны - они обладают более высокими скоростями и при этом меньшим затуханием по сравнению с поверхностными акустическими волнами, которые в настоящее время традиционно используются в аналогичных устройствах. С помощью экспериментов и моделирования физики подобрали оптимальную структуру устройства.

Различные акустоэлектронные устройства повсеместно используют как в потребительской, так и научной электронике уже несколько десятилетий - простые, надежные и миниатюрные они идеально подходят для обработки различных электромагнитных сигналов.