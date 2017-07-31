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Минобрнауки России подготовило законопроект, регулирующий науку и инновации

Наука
31 июля, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Законопроект должен помочь выстроить новую модель взаимодействия исследователей и государства

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Здание министерства образования и науки РФ

Здание министерства образования и науки РФ

© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министерство образования и науки России подготовило законопроект, который должен помочь выстроить новую модель взаимодействия исследователей и государства, следует из размещенной в понедельник на нормативном портале regulation.gov.ru пояснительной записки.

"Законопроект должен определить новую модель взаимоотношений исследователей и государства, сегодня наука - это и инструмент обеспечения конкурентных преимуществ, решения национальных задач. Здесь, с одной стороны, важно создать систему стимулов для научного сообщества, обеспечивающих заинтересованность исследователей в решении актуальных для российского и международного сообщества задач. С другой - сохранить баланс между собственно научным интересом и задачами экономического и социального развития", - говорится в документе.

Что не так с наукой

Сейчас научную деятельность в России регулирует целый ряд законов, основным из которых является закон "О науке и государственной научно-технической политике". Но с его вступления в силу в 1996 году к нему было принято около 35 корректирующих законов.

"В настоящее время закон о науке по существу превратился в бессистемный правовой акт, с разной степенью конкретизации регулирования различных сфер", - отмечается в записке.

Разработчики нового законопроекта отмечают и несовершенство понятийного аппарата, затрудняющее интеграцию российской науки в международную. Все вместе "пробелы" в законодательстве снижают эффективность отечественной науки, что негативно сказывается и на экономике.

Новое регулирование

Разработанный министерством законопроект будет регулировать все виды научной и инновационной деятельности и сформирует базу для реализации Стратегии научно-технологического развития России. Он прописывает правовой статус ученого и должен создать условия для его самореализации, установить принципы научной карьеры на основе репутации ученого, сформировать конкурентную систему поддержки науки, а также создать инструменты коммуникации науки с бизнесом.

Среди прочего, законопроект предусматривает стимулирование научной и инновационной деятельности через систему экономических и других льгот. В то же время государственное финансирование науки будет проходить на конкурентной основе.

Проект документа также вводит возможность присуждения ученой степени доктора наук по совокупности опубликованных работ.

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