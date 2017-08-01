Ученые отправились на остров Алджера для изучения и спасения исторического памятника

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Специалисты национального парка "Русская Арктика" отправились на остров Алджера архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) для изучения и составления плана спасения исторического памятника - лагеря американской экспедиции 1901-02 гг. под руководством Эвлина Болдуина. Как пояснил ТАСС руководитель экспедиции, начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов, под лагерем началось обрушение берега.

"Будем делать полное описание, сбор предметов, представляющих историческую ценность, в зоне обрушения и с поверхности, в угрожаемой зоне. По итогам составим проект, что делать дальше", - сказал Ермолов.

Отряд в составе четырех человек в ходе круизного рейса к Северному полюсу доставит на остров Алджера атомный ледокол "50 лет Победы". На острове уже находится оборудование, запас топлива и все необходимое для работы экспедиции в течение двух-трех недель. Груз был доставлен научно- исследовательским судном "Профессор Молчанов" в ходе рейса Арктического плавучего университета в середине июля.

"Предстоит большой объем работ, - сказал ТАСС Ермолов. - Поскольку на ЗФИ существует постоянная угроза со стороны белых медведей, будет организовано круглосуточное дежурство: два человека днем, два человека ночью. Работать будем компактно, в береговой зоне". Как пояснил историк, зимовье экспедиции Болдуина - один из самых хорошо сохранившихся исторических памятников на ЗФИ, но он находится на песчаном берегу, который в последние годы подвергается абразии (разрушение и снос горных пород в береговой зоне водоемов волнами и прибоем - прим. ТАСС).

В результате изменений климата в Арктике летом у берегов архипелага льда практически нет, берег открыт волнам. Раньше этого не было - лед блокировал доступ воды. Если еще в 2013 годы до базы было больше 10 метров, то сейчас часть ее уже попадает в зону обрушения берега.

Экспедиция Болдуина

Совместная норвежско-американская экспедиция под руководством Эвлина Болдуина направилась на Землю Франца-Иосифа в 1901 году. Главной целью было покорение Северного полюса. Судно экспедиции "Америка" встало на зимовку у острова Алджера, где было выстроено несколько хижин. Штурм полюса не состоялся, основной причиной неудачи экспедиции считают разногласия между американскими и норвежскими участниками.

Экспедиция вернулась в Европу в 1902 году. Стоянкой и продовольственным складом впоследствии пользовались участники других арктических экспедиций. До настоящего времени в полуразрушенном состоянии сохранились хижины, ящики из-под продовольствия. На месте зимовки находили даже зерна кофе.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России. Площадь ООПТ составляет 8,8 млн га. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.