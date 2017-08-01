Нижегородские ученые создают нейрочип для замены поврежденных участков мозга

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ТАСС, 1 августа. Ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ им. Лобачевского) создают нейрочип, способный передавать сигнал к здоровым клеткам мозга. Разработку можно будет использовать в устройствах для замещения поврежденных участков органа, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вуза.
"Сейчас сотрудники радиофизического факультета университета приблизились к созданию искусственного нейрочипа, который может быть использован в устройствах для замещения поврежденных участков мозга. Они смогли получить сигнал от искусственного нейрона к живым клеткам мозга. Теперь ученые университета ставят перед собой амбициозную задачу через три года первыми в мире создать нейронную сеть хотя бы из 100 искусственных нервных клеток", - сказали в пресс-службе.
По данным ученых, следующий важный этап в разработке нейрочипа - понимание механизмов замещения и передачи сигналов от одних нейронов другим. "К примеру, изучив природу возникновения параличей у человека, мы знаем, что все они связаны с тем, что наша нервная система перестает корректно работать, и сигналы перестают передаваться. Разработка искусственных чипов позволит восстановить утраченную передачу", - сказал научный сотрудник радиофизического факультета ННГУ им. Лобачевского Михаил Мищенко.
Ученые ННГУ также занимаются созданием искусственной нервной клетки. По данным вуза, достигнутые результаты показывают, что электрические колебания в искусственном нейроне практически идентичны электрическим колебаниям, которые происходят в нейронах головного мозга.
Как только будет создана нейронная сеть из искусственных нервных клеток, в Нижегородском университете приступят к доклиническим испытаниям на грызунах. "Результатом испытаний должно стать восстановление электрических импульсов в поврежденном мозге мыши", - уточнили в пресс-службе.