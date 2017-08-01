Открытия экспедиции Плавучего университета помогут обновить карты почв в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Полученные в ходе рейса Арктического плавучего университета (АПУ-2017) данные помогут улучшить карты почв и морских течений в российской Арктике и понять процессы изменения климата на арктической территории. Об этом рассказал ТАСС один из участников экспедиции, заведующий отделом географии и эволюции почв института географии РАН Сергей Горячкин.

Арктический плавучий университет - совместный проект Северного Арктического федерального университета и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Девятая экспедиция университета в высокие широты проходила с 8 по 28 июля в акватории Баренцева и Белого морей, на территории архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) и в северной части архипелага Новая Земля. В ней приняло участие 58 человек, из них 25 - из Швейцарии, Кубы, Болгарии, Германии, Швеции, Франции, Нидерландов.

"Результатом будут фундаментально-научные, почвенно-географические решения какие-то. Это поможет соответственно улучшить как почвенные карты, так и классификацию почв", - сказал Горячкин, отметив, что она также поможет уточнить схему зонирования в Арктике.

По словам ведущего инженера-аспиранта Арктического и Антарктического НИИ Анны Весман, измерения были сделаны на 47 станциях. "Наша главная работа была сосредоточена на разрезах Новая Земля - ЗФИ: Русская Гавань - Мыс Флора, остров Сальм - Мыс Желания. Это разрезы, на которых в предыдущие несколько лет проводились исследования группой наших ученых из Арктического и Антарктического НИИ, океанографические исследования по поводу циркуляции и динамики ветвей атлантических вод в этом регионе. По результатам наших исследований можно будет уточнить схему циркуляции, более уверенно говорить об этом", - сказала она ТАСС.

По словам Весман, результаты исследований помогут уточнить степень влияния атлантических вод на Северный Ледовитый океан.

"Экспедиция прошла крайне успешно с точки зрения целей, которые были запланированы. Были сделаны важные открытия, которые мы уже можем констатировать на достаточно раннем этапе камеральной обработки собранных материалов. Данные в области океанологии, морской биологии, орнитологии, почвенно-экологических исследований свидетельствуют о том, что действительно происходит глобальное изменение климата и при этом воздействие человека усугубляет те процессы, которые наблюдаются", - сказал ТАСС руководитель экспедиции Константин Зайков.

Как пояснил Зайков, экспедицией был собран большой объем данных, которые предстоит изучить в течение года, чтобы приоткрыть тайны Русской Арктики.

Изменения маршрута

Плавучий университет прошел по маршруту Архангельск - Белое море - Русская Гавань (Новая Земля) - мыс Флора острова Нортбрука (Земля Франца-Иосифа) - бухта Тихая острова Гукера (ЗФИ) - остров Алджера (ЗФИ) - остров Ферсмана (ЗФИ) - остров Хейса - акватория вблизи острова Греэм-Белл (ЗФИ) - острова Куна и Кейна (ЗФИ) - мыс Зенит острова Хейса - бухта Тихая острова Гукера - бухта Топографов острова Земля Александры (ЗФИ) - мыс Желания (Новая Земля) - Соловки - Архангельск.

АПУ-2017 достиг самой северной точки за время существования проекта: 81 градус 15 минут 7 секунд северной широты севернее островов Куна и Кейна вблизи острова Беккера архипелага Земля Франца-Иосифа.

Пришлось во многом отступить от первоначального плана: высадке на мысе Флора помешал туман, на острове Хейса - белый медведь, а на север Земли Франца-Иосифа "Молчанов" не пустили льды. Участники рейса не смогли провести исследования на островах Греэм-Белл и Рудольфа, но, в частности, по почвам удалось найти аналогичную Греэм-Беллу площадку на острове Алджера.

"Острова Алджера в программе не было, а это маленький аналог острова Греэм-Белл, потому что он песчаный, и мы увидели, что хотели, не на Греэм-Белле, а на Алджера. В целом я доволен", - сказал ТАСС Горячкин.

Международный образовательный проект

АПУ - не только исследовательский, но и образовательный проект, поэтому 30 участников экспедиции - студенты российских и зарубежных вузов. "Немаловажным является успешная реализация образовательной программы: горящие глаза и восторг свидетельствуют, что экспедиция удалась и удовлетворила интересы ребят, которые участвовали в нашей арктической одиссее. При этом те отчеты, которые они делали во время сессий, свидетельствуют, что проведена очень большая работа. Возможно, это станет мостиком к серьезной научной карьере в будущем, и кто-то из них пополнит ряды отважных полярников, покорителей нашей необъятной российской Арктики", - сказал ТАСС руководитель экспедиции.

Руководитель швейцарской группы экспедиции журналист и русист Эрик Хёсли сказал ТАСС, что рейс открыл Арктику и Россию для его участников. "Образ во многом изменился, они очень много узнали, они работали совсем в других условиях, чем привыкли. Конечно, я надеюсь, что это <...> - начало процесса, когда люди начнут интересоваться тематикой Арктики. <...> Это был интересный опыт, как надо вместе работать", - сказал Хёсли.