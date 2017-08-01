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На востоке Китая обнаружены следы динозавров, живших 100 млн лет назад

Наука
1 августа, 15:53 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 1, августа. /ТАСС

Отмечается, что следы принадлежат таким подотрядам динозавров как тероподы, зауроподы и орнитоподы, а также к роду анкилозавров

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ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Китайские ученые обнаружили одно из крупнейших мест скопления отпечатков конечностей динозавров в Китае. Как во вторник сообщает агентство "Синьхуа", оставившие следы динозавры жили в этой местности около 100 млн лет назад.

Находка была сделана в городе Иу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай). "Окаменелости относятся к началу позднего мелового периода", - считает замдиректора Чжэцзянского музея естественной истории Цзинь Синшэн.

По его словам, следы принадлежат таким подотрядам динозавров как тероподы, зауроподы и орнитоподы, а также к роду анкилозавров.

Меловой период продолжался около 79 млн лет и закончился 66 млн лет назад. Название происходит от писчего мела, который добывается из осадочных отложений этого периода, сформированных богатыми скоплениями ископаемых беспозвоночных морских организмов.

Это время стало периодом расцвета гигантских ящеров - многие динозавры достигали от 5 до 8 метров в высоту и 20 метров в длину. Хотя в то время уже появились птицы, однако птеродактили, крылатые пресмыкающиеся, занимали практически все ниши воздушных хищников. Таким образом, параллельно существовали летающие ящеры, ящерохвостые птицы и настоящие веерохвостые птицы.

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