Томские ученые создают станцию для изучения климата на самом большом в мире болоте

ТОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) создали на Васюганском болоте станцию, которая позволит изучать влияние Сибири на климат во всем мире, сообщила во вторник ТАСС директор центра исследований "Транссибирский научный путь" ТГУ Людмила Борило.

"Васюганское болото - самое большое в мире. У нас там не было стационара, мы могли проводить выездные экспедиции, но, как говорится, не наездишься. Университет создает станцию для проведения научных исследований. Мы уже формируем план работы на следующий год, в сентябре будем завозить оборудование", - сказала Борило.

Она уточнила, что станция позволит изучать влияние процессов, происходящих в Сибири (и в том числе с Васюганским болотом), на климат во всем мире. Исследования вызвали интерес ученых из других стран, и некоторые из них уже высказали готовность приехать на станцию в следующем году.

На новой станции ТГУ предполагается также вести исследования в рамках работы Васюганского заповедника (ранее сообщалось, что процедура по его созданию должна завершиться в этом году).

Борило отметила, что новая исследовательская площадка будет работать круглый год, постоянно на станции будут находиться два сотрудника. Кроме того, планируется разработать для нее образовательные и туристические программы. "Добраться до станции зимой можно по зимнику, летом - по дороге и по воде, и все это добавляет месту привлекательности с точки зрения туристов. В следующем году мы планируем сделать несколько вагончиков, как на других наших станциях", - добавила она.

По данным пресс-службы вуза, ТГУ является участником нескольких международных программ и консорциумов по изучению климатических процессов. В частности, исследовательские станции ТГУ в ущелье Актру на Алтае, "Кайбасово" в пойме реки Обь и "Ханымей" на полуострове Ямал входят в сеть международной программы исследований и мониторинга в Арктике INTERACT.

Васюганское болото

Большое Васюганское болото площадью 5,3 млн га находится в Западной Сибири на территории Томской, Омской и Новосибирской областей, оно имеет сложную ландшафтную структуру в ненарушенном состоянии, здесь обитают редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу РФ и охраняемые международными договорами. Это стратегическое хранилище пресной воды (400 куб. км), также там содержится около 2% мировых запасов торфа. Болота являются природным охладителем климата, они изымают из атмосферы углерод - основу парниковых газов.

Васюганское болото было включено в 2007 году в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и, как отмечали ранее в администрации Томской области, окончательно в список Всемирного наследия болото войдет после создания заповедника. Предполагается, что в заповедник войдут почти 615 тыс. га на территории Томской и Новосибирской областей.