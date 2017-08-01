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ИНИОН может переехать в здание Института научной и технической информации

Наука
1 августа, 20:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Отмечается, что руководство Института научной информации по общественным наукам в ближайшее время разработает, представит и согласует график переезда

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, сотрудники которого после пожара 2015 года были временно размещены в здании бывшей Академии сельскохозяйственных наук, может переехать в здание Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ) РАН на севере столицы. Об этом во вторник рассказал ТАСС временно исполняющий обязанности директора ИНИОН Илья Зайцев.

Еще в 2016 году в научном сообществе обсуждалась возможность объединения ИНИОН с ВИНИТИ. В конце прошлого года Зайцев заявлял, что считает возможное объединение "неправильным". А в конце июля 2017 года научный руководитель ИНИОН, академик Юрий Пивоваров, выразил озабоченность, что возможный переезд института все же может повлечь за собой объединение. При этом Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) во вторник не дало ТАСС комментариев о соответствующих планах.

"По поводу переезда - завтра поедем смотреть, что нам предложили. Усиевича улица, это здание ВИНИТИ на улице Усиевича (дом 20 - прим. ТАСС)... Я его [решение о переезде] еще не принял, мне надо сначала посмотреть, что там происходит. По моим представлениям, я там, по-моему, в прошлом году бывал, никакого ремонта не было, мебели там, по-моему, тоже особенно никакой не было. Поэтому сложно так переезжать без ремонта и без мебели", - сказал Зайцев. Он добавил, что в ИНИОН в настоящее время работают около 250 человек. При этом он не смог назвать возможные сроки переезда института.

В пресс-службе ФАНО отметили, что уже обсудили варианты дальнейшего размещения института с руководством ИНИОН.

"По итогам совещания было принято решение о том, что руководство ИНИОН РАН в ближайшее время разработает, представит и согласует график переезда. До переезда размещение части института в здании по адресу Кржижановского, дом 15, корпус 2 останется прежним", - говорится в сообщении ФАНО.

Сгоревшая библиотека

Пожар в библиотеке ИНИОН РАН, располагавшейся рядом с метро Профсоюзная, случился 30 января 2015 года. От огня и воды тогда пострадало 5,7 млн единиц хранения. При этом 35% из этого фонда имеется в качестве дубликатов в филиалах института. Реальные потери составляют 15% общего библиотечного фонда ИНИОН. После случившегося часть коллектива временно разместили в здании бывшей Академии сельскохозяйственных наук так же недалеко от метро Профсоюзная.

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