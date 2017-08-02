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Выдвижение Хохлова на пост президента РАН поддержали более 60 профессоров академии

Наука
2 августа, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Ученые подчеркнули, что поддерживают предвыборную программу академика

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Алексей Хохлов

Алексей Хохлов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Более 60 профессоров РАН подписали письмо в поддержку кандидатуры академика Алексея Хохлова на пост президента РАН.

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"Уверены, что избрание Алексея Ремовича Хохлова президентом РАН поможет остановить деструктивные процессы в российской науке и вывести Академию наук на современный уровень, достойный ее великих традиций и достижений", - говорится в письме профессоров РАН, поступившем в распоряжение ТАСС в среду. Письмо в поддержку подписал 61 профессор РАН или более 12% от их общего числа.

Ученые подчеркнули, что поддерживают предвыборную программу Хохлова. Помимо прочего, она включает тезисы о том, что РАН должна играть основную роль в формировании научной политики в России, стать самым авторитетным и независимым экспертом в ключевых вопросах развития государства; координировать исследования, а также способствовать принятию в члены РАН сильных ученых.

Кроме того, предвыборная платформа Хохлова строится на необходимости трансформации аппаратов президиума и отделений РАН в современные и оперативно работающие структуры, модернизации издательской деятельности академии. Также Хохлов заявляет о том, что РАН должна бороться за увеличение финансирования фундаментальной и прикладной науки и заниматься просвещением российского общества.

На пост президента РАН претендуют семь академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко, Александр Сергеев, Алексей Хохлов и Валерий Черешнев.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте 2017 года, однако общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень после того, как все претенденты сняли свои кандидатуры. Выборы президента РАН назначены на 25 сентября.

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Хохлов, Алексей Алексеевич
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