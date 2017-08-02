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Археологи нашли в Азербайджане около двух тысяч предметов эпохи неолита

Наука
2 августа, 14:48 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева

Находки направлены на исследование в Японию

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© AP Photo/Oded Balilty, архив

БАКУ, 2 августа. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Около 2 тыс. орудий труда эпохи неолита (около 8-го - 3-го тыс. до н. э.) обнаружено в ходе археологических раскопок на территории Государственного историко-культурного заповедника "Авей" в Газахском районе на западе Азербайджана.

Образцы находок - каменных орудий, остроконечных инструментов, скребков, кремниевых отщепов, нуклеусов (осколков камней, предназначенных для изготовления орудий труда) отправлены для исследования в одну из специализированных лабораторий в Японии.

Руководитель группы японских археологов, работающих в составе международной экспедиции в "Авей", Ёсихиро Нисиаки сообщил, что в настоящее время раскопки ведутся в пещере Дамджилы, открытой в 1953 году азербайджанским ученым Мухаммедали Гусейновым. Это - первый открытый в Азербайджане памятник, относящийся в каменному веку.

"Пещера многоярусная, и в определенные периоды здесь жили люди. Она имеет сходство с древним поселением Гейтепе периода неолита, расположенным на территории соседнего Товузского района Азербайджана. Но, вероятно, Дамджилы по возрасту более древнее поселение", - сказал ученый Азербайджанскому государственному информационному агентству.

Раскопки на территории заповедника "Авей" ведутся международной экспедицией на основе пятилетнего соглашения, подписанного между Институтом археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, Музеем Токийского университета и заповедником. Директор "Авей" Саадат Алиева сообщила, что по инициативе министерства культуры и туризма Азербайджана на территории заповедника будет создан музей под открытым небом, в котором будут выставлены все обнаруженные здесь в ходе раскопок артефакты.

Дамджилы - самая крупная из 30 пещер каменного века, открытых на территории нынешнего заповедника в середине 50-х годов прошлого столетия. Расположенная у подножия горы Авей неподалеку от деревни Дашсалахлы Газахского района она имеет полукруглую форму. Ее площадь составляет почти 460 кв. м, а высота - четыре метра. Орудия труда, обнаруженные в пещере, свидетельствуют о существовании здесь жизни и непрерывной человеческой деятельности.

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