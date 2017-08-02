В Японии создали сенсорную футболку, без камеры фиксирующую движения человека

ТОКИО, 2 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Футболка, оснащенная множеством сенсоров, способных фиксировать движения человека и передавать соответствующую информацию на мобильные устройства или компьютер, была изобретена в Японии компанией Xenoma - стартапом Токийского университета.

Главной особенностью этой футболки является точность распознавания человеческих движений и внутреннего состояния организма без использования видеокамер - при помощи этого устройства в перспективе можно будет определять различные заболевания или управлять персонажем в видеоиграх.

Сфера применения футболки огромна, уверены в компании - она может помочь человеку улучшить свои навыки в спорте, научиться управлять транспортным средством или даже самолетом. Большинство современных технологий захвата движения базируются на использовании камер, однако футболка от Xenoma полагается на 14 сенсоров, расположенных на ней.

Полученные данные можно мгновенно направлять на компьютер или мобильные устройства. Еще одна особенность - футболку можно свободно стирать, она не утратит функциональности даже после ста стирок.

"Футболка не стесняет движений - ее также удобно носить, как и любую другую одежду", - утверждает глава компании Итиро Амимори. - В будущем мы хотели бы создать такой аналог, который бы позволял осуществлять мониторинг сердечной активности человека или, к примеру, уровень глюкозы в крови".