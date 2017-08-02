Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новгородские ученые разработали схему поиска уязвимости в программном обеспечении

Наука
2 августа, 17:18 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Программа создана для Российского фонда фундаментальных исследований

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 августа. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Ученые Лаборатории системного программирования Новгородского госуниверситета и Института системного программирования РАН разработали программу поиска уязвимости в программном обеспечении (ПО). Продукт впервые будет представлен на профильной конференции в Падерборне (Германия) 4 сентября, сообщил ТАСС начальник управления инноваций НовГУ Владимир Макаров.

"Группа молодых ученых НовГУ разработала программное обеспечение, которое автоматически ищет уязвимости в исходном коде. Мы анализируем не просто одно приложение, а всю среду, в котором оно исполняется, включая операционную систему", - сказал Макаров, отметив, что продукт написан для Российского фонда фундаментальных исследований.

Смотрите также

Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься

По его словам, в любых программах и операционных системах есть уязвимости, и всегда существует опасность, что кто-то может внедриться и заставить программу работать так, как ему хочется. "Наше ПО, в первую очередь, предназначено для тех, кто хочет сертифицировать свое программное обеспечение на отсутствие уязвимости. Новое ПО уже используется определенными организациями в России", - добавил он.

Новгородские ученые впервые публично продемонстрируют новый инструмент на IT-конференции в немецком Падерборне, которая пройдет с 4 по 8 сентября.

Лаборатория системного программирования НовГУ совместно с РАН создана в 2010 году. Ее задачей является проведение научно-исследовательских, экспериментальных и иных работ в развитии технологий системного программирования, а также осуществление инновационной деятельности, направленной на создание опытных и экспериментальных образцов программного обеспечения.

Дыры в ПО

Как уточняют специалисты, уязвимые места или "дыры" - это небезопасные элементы программного обеспечения. Их используют хакеры, которые получают доступ к конфиденциальной информации на сервере, взламывая сайты, подменяя их содержимое. Серьезное распространение получили распределенные атаки на отказ в обслуживании, так называемые DDoS-атаки. Вирусы же, заражая веб-серверы, превращают их в рассадник инфекции, существенно замедляют или блокируют их работу.

В 2017 году мировая компьютерная сеть подверглась двум крупным атакам. Так, 12 мая до 300 тыс. компьютеров по меньшей мере в 150 странах мира оказались заражены вирусом-блокировщиком WannaCry. Он шифрует файлы пользователя, а за расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Предполагаемый ущерб превысил $1 млрд.

27 июня от атаки вируса-шифровальщика Petya.A пострадали десятки компаний в РФ и на Украине. В России атаке подверглись компьютерные системы "Роснефти", "Башнефти", "Евраза", российских офисов компаний Mars, Mondeles и Nivea. На Украине вирусной атаке подверглись компьютеры "Киевэнерго", "Укрэнерго", Ощадбанка и концерна "Антонов". Вирус Petya распространяется через ссылки в сообщениях электронной почты и блокирует доступ пользователя к жесткому диску компьютера, требуя выкуп в размере $300 в криптовалюте Bitcoin.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России
2
Трамп подписал закон о санкциях против России
3
Суд оштрафовал "Победу" за незаконное требование оплатить ручную кладь
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В России впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция в 0,1%
6
В Петербурге нашли пенсионера, который, возможно, не выходил из дома с распада СССР
7
На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама