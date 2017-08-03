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Найденные на Ямале мумифицированные останки принадлежат женщине

Наука
3 августа, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Мумия была обнаружена на территории некрополя "Зеленый Яр", используемого в IX – XIII веках

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мумифицированные останки взрослого человека, найденные во время раскопок на территории средневекового некрополя "Зеленый Яр" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), принадлежат женщине. Пол удалось определить в ходе первичного исследования, сообщил в четверг ТАСС научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Александр Гусев.

"Останки взрослого человека принадлежат женщине. Они хорошо сохранились, в том числе зубы и волосы. В дальнейшем мы планируем провести компьютерную томографию этой мумии, она осталась в Салехарде", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в настоящее время в Институте проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН в Тюмени работают партнеры Центра из Сеульского национального университета (Южная Корея), которые изучают мумифицированные останки ребенка, обнаруженные также в "Зеленом Яру" этим летом. Они проведут гистологические, паразитологические анализы и другие исследования.

Археологический комплекс у поселка Зеленый Яр был обнаружен в 1997 году в ходе работ российско-американской экспедиции по проекту "Живой Ямал". Раскопки начались в 1999 году, за 1999-2002 гг. было вскрыто 35 погребений, в период с 2013-2017 гг. было вскрыто 47 захоронений, из них мумифицированные останки зафиксированы в двух взрослых захоронениях и двух детских.

Специалисты отмечают, что в мумифицированных тканях сохраняются многие микроорганизмы и другие вещества, что позволяет исследовать состояние здоровья населения региона в эпоху средневековья.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований. Ранее директор департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.

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