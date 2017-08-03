СМИ: немецкие ученые раскрыли тайну происхождения двух древних цивилизаций

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Предки древних греков пришли на Эгейский полуостров из восточных земель, установили исследователи из германского Института изучения истории человека Общества Макса Планка (Йена). Об этом сообщает австрийская газета Wiener Zeitung.

Речь идет о микенской и минойской цивилизациях. Микены обитали с 1700 до 1100 гг. до н.э. на территории континентальной части современной Греции и на территории современной Турции. Их общество развивалась параллельно с уже существовавшими тогда минойцами с острова Крит (2600-1100 гг. до н.э.).

Группе ученых удалось выяснить, что оба народа на три четверти происходили от самых первых поселенцев, обитавших на побережье Эгейского моря. У микенцев исследователи также обнаружили предков из Евразии, где, по мнению экспертов, и мог зародиться микенский язык.

"Для нас очень интересно то, что минойцы и микенцы произошли по большей части от земледельцев каменного века, которые уже тогда заселили эти регионы, - резюмирует автор исследования, специалист в области археогенетики Алиса Митник. - Таким образом, не было значительного внешнего воздействия вплоть до бронзового века".

Лингвистический аспект

Ранее было выдвинуто несколько гипотез о происхождении обеих цивилизаций. Минойцы использовали в своей письменности два шрифта. В основе первого лежали иероглифы, созданные, возможно, под влиянием египетских. Также у них было распространено линейное письмо, зародившееся предположительно на Ближнем Востоке. До сих пор ни один из них не расшифрован.

Совсем иная ситуация наблюдается у микенцев: их письменность была расшифрована и определена как ранняя форма греческого языка. На основании этих же данных были высказаны предположения о том, что минойцы, будучи выходцами с Ближнего Востока, Северной Африки или Египта, заселили Крит и создали там свою культуру.