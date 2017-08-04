На своем, на птичьем: почему животные "говорят" на разных диалектах

Бывает, что животные одного и того же вида в разных частях планеты "говорят" на несколько разных "языках": птички овсянки меняют окончания своих песен, волки подстраивают вой под соседей, а киты и вовсе исполняют строго индивидуальные коды.

Почему так получается ученым пока до конца непонятно — то ли это некая адаптация под внешние условия, то ли следствие физиологических причин, вызванных разными мутациями, то ли признаки куда более неуловимой для животного мира субстанции — культуры.

Появляется все больше свидетельств, что многообразные голоса животных — это не просто непроизвольные звуки, выдаваемые в ответ на раздражители, а вполне осмысленные сигналы. Например, мартышки-гриветы своими криками предупреждают о том, какого именно хищника они увидели. А вой волков, по словам канадского биолога Фарли Моуэта, может через всю тундру передать, где именно появился северный олень или человек.

Голоса животных для нас начинают постепенно складываться в слова и целые фразы, построенные по своим правилам, но если появляются "слова", "фразы" и "правила" то, значит, есть и "язык". А где "язык", там должны быть наречия, диалекты и вавилонская сумятица иноземной речи.

Во всяком случае, так показывает практика человека, а несколько примеров из жизни птиц, китов, волков и даже пчел только подтверждают эту мысль. Мечты о едином языке, кажется, несовместимы с просторами нашего мира.

Восток — Запад, версия птичья

Есть такая маленькая скромная птичка овсянка. Размером с воробья, но с длинным хвостом и ярко-желтыми перышками на груди и голове. Она очень симпатично поет: садится на вершину дерева, вся наклоняется вниз и как будто вбирает ноты, разлитые в воздухе, а потом поднимает клюв и выпускает сотканную мелодию туда — поближе к небу и солнцу.

Овсянка неприхотлива и почти повсеместно распространена в Европе, а также обитает в Средней Азии, на Кавказе и в Турции, и поэтому за ней удобно наблюдать натуралистам: первые систематические описания овсянок появились как минимум уже в XVIII веке в книге британского орнитолога Гилберта Уайта.

В начале XX века исследователи заметили, что песни овсянок заметно отличаются от региона к региону. Дальше ученые подвели под эти эмпирические наблюдения более строгую основу. Они показали, что песни овсянок разбиты на две непропорциональных части.

Первая из них (она гораздо продолжительней) включает до 20 слогов, в каждом из которых от одного до трех элементов (например, каждый слог может быть составлен из элементов вроде "зинь-зинь-циик"). При этом каждая птица знает сразу несколько таких мелодий, и говорить о каких-то диалектах здесь затруднительно.

YouTube/Dmitry Yakubovich - Wildlife Belarus

Вторая часть песни овсянки гораздо короче и часто выдает место ее обитания. Это всего один слог из двух, иногда — трех элементов: такая короткая подпись птички под ее посланием, которая почти всегда совпадает у овсянок, обитающих неподалеку друг от друга, и отличается для популяций, разнесенных между собой на сотни и тысячи километров.

В 1985 году датский исследователь Поль Хансен (Poul Hansen) ввел строгую классификацию этих отличий, и с тех пор десятки ученых стали строить карты распространения диалектов овсянок по Европе, на которых намечалась общая тенденция: овсянки Западной и Восточной Европы, казалось, говорили на разных диалектах. Получалась птичья версия "железного занавеса", который у пернатых тоже проходил по территории Польши, Чехии и других восточноевропейских стран.

Однако метаисследование 2015 года показало, что такая интерпретация птичьих диалектов была ошибочна. Чешские ученые прошерстили все научные статьи о пении овсянок, добавили к ним записи с Youtube, а также из архивов Британской библиотеки и BBC (в сумме получилось 204 записи из 185 различных локаций).

В результате у них получилось, что диалекты западных и восточных птичек взаимопроникают друга в друга. Например, самый распространенный из них встречается сразу в 20 европейских странах — от Испании и Великобритании до России и Латвии.

Получившаяся карта с очагами разных диалектов больше всего напоминает лоскутное одеяло. Очаги самых распространенных диалектов разбросаны по всей территории Европы и не складываются в четкую закономерность: разные овсянки хоть и завершают песни немного по-разному, но к глобальному разделению мира на Восток и Запад это у них не приводит.

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