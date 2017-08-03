Южная Азия может стать непригодной для жизни к 2100 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 августа. /ТАСС/. Уже через несколько десятилетий большие участки территорий Пакистана, Индии и Бангладеш могут стать непригодными для жизни человека. Об этом в четверг сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на исследования специалистов Массачусетского технологического института.

Ученые предсказывают, что к концу столетия летние показатели температуры и влажности в южноазиатском регионе, где проживает порядка 20% населения Земли, могут превысить уровень, пригодный для существования человека.

В ходе исследования, проведенного под руководством, профессора экологической инженерии Массачусетского технологического института Эльфатиха Эльтахира, за основу был взят параметр так называемого "влажного термометра". Этот показатель представляет собой комбинацию двух факторов, температуры окружающей среды и сопутствующей влажности, и отражает способность того или иного предмета охлаждать себя путем испарения со своей поверхности жидкость. Когда показатель влажного термометра превышает 35 градусов по Цельсию, человек не может регулировать температуру своего тела простым потоотделением, вследствие чего его ожидает тепловой удар и смерть.

В ходе проведенного специалистами-климатологами моделирования было обнаружено, что в худшем сценарии к 2100 году порядка 70% населения Индии периодически будут сталкиваться с температурой "влажного термометра" в 32 градуса по Цельсию ежегодно, а 2% может стать жертвами теплового удара ввиду перехода этим значением порогового уровня.

Также Эльтахир добавил, что этот регион очень важен с точки зрения сельского хозяйства. "Из-за высоких температур пострадают не только люди, но и сельскохозяйственная отрасль. А уже это может затронуть всех", - сказал он.

Сейчас температура "влажного термометра" на нашей планете редко превышает 31 градус по Цельсию, однако в 2015 году в регионе Персидского залива были зафиксированы пороговые для человека значения в 35 градусов. Исследователи призывают как можно скорее приступить к выполнению Парижского соглашения климату, так как, по их словам, это может значительно понизить риск перегрева для мирового населения.