СМИ: химерные мыши помогли ученым установить возможную причину развития шизофрении

МИД РФ призвал США прекратить шельмование внешнеполитической линии Москвы на БалканахПолитика 3 августа, 21:00
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФМеждународная панорама 3 августа, 20:54
FISU признала хоккей с мячом видом спортаСпорт 3 августа, 20:52
СМИ: ПСЖ подписал контракт с НеймаромСпорт 3 августа, 20:47
Ричард Спенсер вступил в должность министра ВМС СШАМеждународная панорама 3 августа, 20:20
Титов: предложения Путина по защите бизнеса вскоре станут законамиЭкономика и бизнес 3 августа, 20:19
Электромобиль не роскошь: что мешает российским регионам развивать электротранспортЭкономика и бизнес 3 августа, 20:13
Мединский отклонил просьбу Новодевичьего монастыря об оплате коммунальных расходовКультура 3 августа, 20:10
Лавров призвал вовлеченные в противостояние из-за КНДР стороны к сдержанностиПолитика 3 августа, 20:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОСЛО, 3 августа. /ТАСС/. Ученые из Рочестерского университета в США и Копенгагенского университета в Дании нашли подтверждения тому, что одной из возможных причин развития шизофрении является патология клеток головного мозга. Как сообщает датский интернет-портал научных новостей videnskab.dk, это первое исследование, указывающее на то, что к шизофрении может приводить замедленное формирование глиальных клеток.
Глиальные клетки или нейроглия - вспомогательные клетки мозга, задача которых - обеспечивать оптимальные условия для работы нейронов. Именно глиальные клетки образуют миелин - защитную изоляционную оболочку нервных волокон, служат фундаментом для строительства нейронных сетей, обеспечивают приток кислорода к нейронам и защищают их от патогенов. Генетические дефекты, из-за которых нейроглия неправильно формируются, повреждается или производит недостаточно миелина, согласно выводам исследователей, и лежат в основе по крайней мере некоторых из расстройств психики, которые сейчас диагностируют как шизофрению.
"Уже созданы и разрешены к применению лекарства, которые помогают устранить те дефекты [в работе глиальных клеток], на которые мы обратили внимание. В настоящий момент мы изучаем то, какие из этих средств потенциально можно использовать для лечения болезни", - заявил videnskab.dk соавтор исследования профессор Стивен Голдман, руководящий группой ученых, работающих в центре изучения неврологических заболеваний Копенгагенского университета. Результаты проведенного им и его коллегами исследования опубликованы в американском научном журнале Cell.
Как поясняет ученый, в настоящий момент шизофрению диагностируют только по внешним признакам, а механизм возникновения заболевания не ясен. Причину долго пытались объяснить сбоем в работе нейронов, однако похоже, что она кроется в дефекте их верных помощников - глиальных клеток. Замедленное формирование нейроглии и недостаток миелина в мозге авторы исследования наблюдали как у людей, страдающих шизофренией, так и у подопытных животных.
Для экспериментов медики использовали так называемых химерных мышей - лабораторных грызунов, которым на стадии эмбрионального развития были имплантированы человеческие клетки. Образцы стволовых клеток, запрограммированные на превращение к глиальные, были взяты у пациентов, страдающих шизофренией с раннего возраста. У получившихся животных- химер были мышиные нейроны мозга, но человеческие глиальные клетки, и наблюдались характерные для шизофреников симптомы: повышенная тревожность, антисоциальное поведение и нарушения сна.
По данным Всемирной организации здравоохранения, шизофренией в мире страдает более 21 млн человек. Несмотря на то, что данное расстройство, как правило, поддается лечению, его получают лишь около половины больных.