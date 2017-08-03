СМИ: химерные мыши помогли ученым установить возможную причину развития шизофрении

ОСЛО, 3 августа. /ТАСС/. Ученые из Рочестерского университета в США и Копенгагенского университета в Дании нашли подтверждения тому, что одной из возможных причин развития шизофрении является патология клеток головного мозга. Как сообщает датский интернет-портал научных новостей videnskab.dk, это первое исследование, указывающее на то, что к шизофрении может приводить замедленное формирование глиальных клеток.

Глиальные клетки или нейроглия - вспомогательные клетки мозга, задача которых - обеспечивать оптимальные условия для работы нейронов. Именно глиальные клетки образуют миелин - защитную изоляционную оболочку нервных волокон, служат фундаментом для строительства нейронных сетей, обеспечивают приток кислорода к нейронам и защищают их от патогенов. Генетические дефекты, из-за которых нейроглия неправильно формируются, повреждается или производит недостаточно миелина, согласно выводам исследователей, и лежат в основе по крайней мере некоторых из расстройств психики, которые сейчас диагностируют как шизофрению.

"Уже созданы и разрешены к применению лекарства, которые помогают устранить те дефекты [в работе глиальных клеток], на которые мы обратили внимание. В настоящий момент мы изучаем то, какие из этих средств потенциально можно использовать для лечения болезни", - заявил videnskab.dk соавтор исследования профессор Стивен Голдман, руководящий группой ученых, работающих в центре изучения неврологических заболеваний Копенгагенского университета. Результаты проведенного им и его коллегами исследования опубликованы в американском научном журнале Cell.

Как поясняет ученый, в настоящий момент шизофрению диагностируют только по внешним признакам, а механизм возникновения заболевания не ясен. Причину долго пытались объяснить сбоем в работе нейронов, однако похоже, что она кроется в дефекте их верных помощников - глиальных клеток. Замедленное формирование нейроглии и недостаток миелина в мозге авторы исследования наблюдали как у людей, страдающих шизофренией, так и у подопытных животных.

Для экспериментов медики использовали так называемых химерных мышей - лабораторных грызунов, которым на стадии эмбрионального развития были имплантированы человеческие клетки. Образцы стволовых клеток, запрограммированные на превращение к глиальные, были взяты у пациентов, страдающих шизофренией с раннего возраста. У получившихся животных- химер были мышиные нейроны мозга, но человеческие глиальные клетки, и наблюдались характерные для шизофреников симптомы: повышенная тревожность, антисоциальное поведение и нарушения сна.

По данным Всемирной организации здравоохранения, шизофренией в мире страдает более 21 млн человек. Несмотря на то, что данное расстройство, как правило, поддается лечению, его получают лишь около половины больных.