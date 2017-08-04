Ученые обнаружили стратосферу у экзопланеты в созвездии Корма

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американские ученые обнаружили у экзопланеты - газового гиганта WASP-121b - стратосферу, содержащую частицы воды.

Открытие было сделано с помощью инфракрасного спектрографа, установленного на орбитальном телескопе Hubble.

"Это потрясающий результат, поскольку он свидетельствует о том, что основные параметры атмосфер планет в нашей Солнечной системе совпадают с параметрами атмосфер экзопланет, - отметил в заявлении, размещенном в четверг на портале Space.com, один из авторов исследования, астроном из Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии Марк Марли. "Теперь мы можем сравнивать процессы в атмосферах экзопланет с процессами, которые протекают при разных условиях в атмосферах планет Солнечной системы".

По словам еще одного участника исследований - Томаса Эванса из британского Университета Эксетера, предположения о том, что стратосфера существует у других планет - газовых гигантов, выдвигались и ранее, однако нынешние наблюдения представляют первое подтверждение этой гипотезы.

Звезда WASP-121 находится в созвездии Корма южного полушария на расстоянии 880 световых лет от Солнечной системы. Период обращения газового гиганта вокруг звезды составляет 1,3 земных суток. По оценкам астрономов, газовый гигант примерно в два раза массивнее Юпитера, а температура в верхних слоях его атмосферы достигает 2500 градусов Цельсия.