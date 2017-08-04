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Астрономы обнаружили одни из древнейших астероидов возрастом 4 млрд лет

Наука
4 августа, 15:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Ученые полагают, что эти небесные тела образовались в начале формирования Солнечной системы

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© Альберт Гарнелис/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Семейство астероидов, образовавшееся на раннем этапе формирования Солнечной системы, обнаружили астрономы в пространстве между Марсом и Юпитером.

Как сообщил в интервью порталу Space.com астрофизик Марко Дельбо из университета Ниццы, это семейство, состоящее из обломков темного цвета, "вероятно, старейшее в основном поясе астероидов".

Его удалось обнаружить при наблюдении за центральной областью пояса астероидов. "Именно оттуда попадает на Землю большинство астероидов и метеоритов, - отметил Дельбо. - И мы, и другие коллеги-астрономы стремились проследить за астероидом Бенну, с которого автоматическая станция NASA должна осуществить забор проб в рамках проекта OSIRIS-REx. Кроме того, мы надеялись определить, от какого крупного небесного тела откололся этот астероид".

При построении компьютерной модели распределения астероидов в центральной части пояса ученые обнаружили семейство из 108 обломков, имеющих в среднем диаметр в 11,5 км. Крупнейшими из них, вероятно, являются астероид 51 Немауза диаметром 138 км и астероид 282 Клоринда диаметром 42 км. Исходя из размеров и формы обломков ученые предположили, что они, вероятно, образовались около 4 млрд лет назад, примерно через 600 млн лет после образования Солнечной системы. Столь же старым семейством считаются астероиды группы Гильды, находящиеся далеко за центральной областью пояса астероидов, ближе к Юпитеру.

Обычно вновь открытые семейства астероидов называют по самому крупному из известных обломков, однако, как подчеркнул Дельбо, в данном случае астрономы не стали соблюдать эту традицию. Они пояснили, что на протяжении миллиардов лет под влиянием притяжения планет первоначальный крупный обломок, от которого откололись все остальные, мог сместиться в другой район пояса астероидов.

"Почти миллион астероидов, которые сейчас находятся в поясе между Марсом и Юпитером, вероятно, возникли при распаде нескольких действительно крупных тел", - считает Дельбо. Он подчеркнул, что эти исследования дают возможность "получить ценную информацию об орбитах и распределении масс протопланетных тел в период формирования Солнечной системы".

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