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Ученые нашли новое захоронение динозавров и мамонтов в Красноярском крае

Наука
7 августа, 9:24 UTC+3 ТАСС

По словам специалистов, найденные в захоронении кости практически все сломаны, что может свидетельствовать о том, что ранее они могли быть найдены древним человеком

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ТАСС, 7 августа. Палеонтологи Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили в Ачинском районе Красноярского края неизвестное ранее захоронение динозавров и мамонтов, сообщила в понедельник пресс-служба вуза. В одном из слоев разреза Большой Илек найдены остатки травоядных и хищных динозавров, в другом горизонте - кости мамонтов и носорогов.

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"Во время исследования разреза Большой Илек экспедиции удалось обнаружить остатки крупных травоядных, предположительно, зауроподов и стегозавров, и хищных динозавров, в "мамонтовом уровне" - кости мамонтов, носорогов и хищников. Ранее здесь встречалась только пыльца вымерших растений, иногда местные жители находили обломки костей и зубов мамонта из относительно молодых осадков не древнее 30 тыс. лет", - сообщили в вузе.

Находки палеонтологов подтвердили возраст разреза - ориентировочно 100-120 млн лет, период раннего мела, когда появились многие динозавры.

Ученые предполагают, что обнаруженные останки животных ранее могли быть найдены древним человеком. "Как правило, кости, захороненные в земле, находят выветренными, но относительно целыми. В этом захоронении они практически все сломаны. Возможно, здесь "поработал" и древний человек", - цитирует пресс-служба руководителя экспедиции, заведующего лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ТГУ Сергея Лещинского.

Новое захоронение древней фауны похоже по своей структуре на Шестаковский яр в Кемеровской области - одно из самых крупных скоплений динозавровой и мамонтовой фауны в России. Ученые ТГУ продолжат исследовать разрез в Красноярском крае.

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