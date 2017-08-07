Тюменские ученые впервые с помощью радиоуправляемой яхты исследуют озера на Ямале

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ТАСС, 7 августа. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) впервые используют радиоуправляемую модель яхты для исследования озер в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Исследования проводятся совместно с Научным центром изучения Арктики, сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.
"Студенты Института наук о Земле ТюмГУ проводят полевой сезон на субарктическом научном стационаре университета поблизости от Надыма (ЯНАО). Для получения морфометрических характеристик озер впервые используется уникальная радиоуправляемая модель яхты с возможностью автономной работы на заданной акватории, оснащенная эхолотом с GPS навигатором", - пояснили в вузе.
Там добавили, что методическую и практическую помощь в сборе и обработке полевых материалов оказывают сотрудники Научного центра изучения Арктики, которые также привлекают студентов к выполнению собственных исследований.
"Этим летом к традиционным направлениям работ добавились микроклиматология, геоботаника и крупномасштабное ландшафтное картографирование локальных геосистем. Объектами исследований стали озера, малые реки, песчаные образования, северотаежные и притундровые экосистемы", - отметил директор НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ Андрей Соромотин.
Ранее сообщалось, что для проведения комплексных исследований построен Надымский учебно-научный стационар, который будет иметь статус международного. В районе стационара также появится станция для изучения климата и состояния вечной мерзлоты по проекту "Пан-Евразийский эксперимент" (PEEX), целью которого является создание сети наземных станций для регулярного наблюдения за атмосферой, почвой, растительностью, водоемами и ландшафтами.
Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе есть секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.