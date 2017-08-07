Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тюменские ученые впервые с помощью радиоуправляемой яхты исследуют озера на Ямале

Наука
7 августа, 10:32 UTC+3 ТАСС ТАСС 7, августа. /ТАСС

Сотрудники Научного центра изучения Арктики окажут помощь исследователям в сборе и обработке полевых материалов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© И. Сапожков/ТАСС

ТАСС, 7 августа. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) впервые используют радиоуправляемую модель яхты для исследования озер в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Исследования проводятся совместно с Научным центром изучения Арктики, сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"Студенты Института наук о Земле ТюмГУ проводят полевой сезон на субарктическом научном стационаре университета поблизости от Надыма (ЯНАО). Для получения морфометрических характеристик озер впервые используется уникальная радиоуправляемая модель яхты с возможностью автономной работы на заданной акватории, оснащенная эхолотом с GPS навигатором", - пояснили в вузе.

Там добавили, что методическую и практическую помощь в сборе и обработке полевых материалов оказывают сотрудники Научного центра изучения Арктики, которые также привлекают студентов к выполнению собственных исследований.

"Этим летом к традиционным направлениям работ добавились микроклиматология, геоботаника и крупномасштабное ландшафтное картографирование локальных геосистем. Объектами исследований стали озера, малые реки, песчаные образования, северотаежные и притундровые экосистемы", - отметил директор НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ Андрей Соромотин.

Ранее сообщалось, что для проведения комплексных исследований построен Надымский учебно-научный стационар, который будет иметь статус международного. В районе стационара также появится станция для изучения климата и состояния вечной мерзлоты по проекту "Пан-Евразийский эксперимент" (PEEX), целью которого является создание сети наземных станций для регулярного наблюдения за атмосферой, почвой, растительностью, водоемами и ландшафтами.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе есть секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Башкирии объявлен траур в связи с гибелью девяти человек при пожаре
2
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
3
Путин назвал Ротару душевно щедрым человеком и подлинной звездой эстрады
4
Четыре новых терминала и семь переходов построят на МЦК в 2018 году
5
"Темная башня" стала лидером проката в США
6
"Ъ": Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты водителей
7
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама