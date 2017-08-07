Норвежским ученым удалось заставить клетки кожи диабетиков вырабатывать инсулин

ОСЛО, 7 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Исследователи из норвежского Бергена создали ранний прототип биологических имплантов для больных диабетом. Ученым удалось заставить клетки кожи диабетиков производить необходимый им инсулин.

В будущем имплантирование капсул с такими клетками под кожу может стать основным методом осуществления инсулинотерапии. Предполагается, что подобный имплант, полностью генетически совместимый с организмом реципиента, сможет как отслеживать уровень сахара в его крови, так и самостоятельно производить необходимое в конкретном случае количество гормона, не нуждаясь в перезарядке, как применяемые сегодня автоматические инсулиновые помпы.

"Это еще один шаг на пути к так называемой медицине запасных частей. Однако на этом направлении исследований все еще может пойти не так, и для того, чтобы у нас появилось надежное средство для полного излечения диабета, удачно совпасть должно много факторов", - заявил норвежскому интернет-порталу forskning.no профессор Бергенского университета Хельге Рэдер, руководивший исследованием.

Как поясняет ученый, за без малого век, прошедший с открытия инсулина в 1922 году, новой революции в лечении диабета так и не произошло. Больным по-прежнему тем или иным способом вводится гормон, а сами диабетики вынуждены отслеживать уровень глюкозы в крови по несколько раз в день. Хотя некоторым из них уже сегодня пересаживают производящие инсулин донорские клетки, это не самая простая и эффективная процедура. Во-первых, в мире не хватает доноров, поскольку по данным Всемирной организации здравоохранения, только диабетом 1 типа больны более 420 млн человек, и эта цифра стремительно растет. Во-вторых, донорские клетки далеко не всегда приживаются.

Именно поэтому сейчас ученые в Норвегии, США и ряде других стран стараются вырастить клетки, производящие инсулин, из генетического материала самих пациентов, которым этот гормон необходим. Обнаружив родную, а не чужеродную ДНК, иммунная система не должна будет атаковать имплант. Работая с клетками кожи, норвежцы использовали методику программирования стволовых клеток, которую разработал японский ученый Синъя Яманака, получивший за это в 2012 году Нобелевскую премию.

"Стать первыми - для нас не первостепенная цель, однако когда новый метод терапии будет разработан, мы хотим сделать все возможное для того, чтобы сделать его максимально безопасным", - добавляет Рэдер.

Статья, посвященная исследованию, опубликована в электронном научном журнале Scientific Reports.