Российско-японскую лабораторию гипсовых 3D-материалов создадут в "умном доме" в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 7 августа. /ТАСС/. Руководство Воронежского технического университета планирует создать российско-японскую лабораторию новых строительных гипсовых материалов в первом в Воронеже "умном доме", открытие которого запланировано на 24 августа. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал ректор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергей Колодяжный.

Строительство первого "умного дома" по российско-японскому проекту началось в апреле. После сдачи здание на два года станет экспериментальной лабораторией ВГТУ, где будут обучать магистров по специально разработанной программе. В доме предусмотрены инженерные, отделочные, коммуникационные решения, для дистанционной диагностики установлено японское и российское оборудование.

"В скором времени появятся новые отделочные материалы совместного российско-японского производства. Для этого мы создадим единую лабораторию на базе первого в Воронеже "умного дома", открытие которого запланировано на 24 августа. Строительство этого дома - первая ступенька в создании совместных строительных материалов, причем не только для российского рынка", - сказал Колодяжный.

Поставка новых материалов предполагается не только на российский рынок, но и в Японию для использования в 3D-строительстве.

По его словам, осенью воронежская делегация отправится в Японию, где представит уникальные строительные материалы, разработанные учеными ВГТУ. "Россия является одним из флагманов создания строительных материалов на основе гипса, которые применяют в сферах отделки, теплых полов, шумоизоляции. Совместная работа двух наших стран в развитии гипсовых вяжущих материалов, с учетом опыта России, для их последующей транспортировки в Японию будет очень полезна", - добавил ректор ВГТУ.

Как отметил Колодяжный, ученые ВГТУ разработали новые стройматериалы на основе гипса, патенты которые находятся в процессе оформления. "В течение месяца-двух мы увидим патенты на новые материалы и смеси, которые дают возможность, в том числе, для их использования в 3D-строительстве. Япония широко использует строительные 3D-принтеры, такой принтер есть и в ВГТУ. Сегодня стоит вопрос не в использовании такой техники по японской технологии, а в использовании к ним российских смесей, и у нас есть такие заказы с японской стороны", - констатировал он.

Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС Сергей Колодяжный, испытания новых стройматериалов планируются в новой экспериментальной лаборатории. "Мы выберем секцию в "умном доме" и полностью отделаем ее запатентованными на территории Российской Федерации новыми стройматериалами, затем испытаем на японском оборудовании и получим отчет, который будет утвержден и подписан обеими сторонами, поэтому не надо отдельно сертифицировать продукт", - рассказал ректор вуза.

История вопроса

В мае 2016 года в Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, перед ней на переговорах в Москве российская и японская стороны согласовали 30 направлений сотрудничества, в том числе улучшение городской среды в Казани, Воронеже, Новосибирске и Волгограде.

В июле 2016 года в Воронеже японская бизнес-миссия с участием заместителя главы Минстроя Андрея Чибиса выбрала к реализации проекты по строительству "умного дома" на территории ВГТУ, реновации коммунальных трубопроводов, установке 145 "умных" светофоров, а также по выработке концепций транспортно-пересадочного узла "Воронеж-1" и строительства первой очереди рельсового транспорта для связи северной окраины города с южной.