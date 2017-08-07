Васильева заявила о необходимости всячески поддерживать фундаментальную науку в России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила о необходимости поддерживать отечественную науку, в частности, фундаментальную, и добавила, что не мыслит жизни государства без Российской академии наук. Об этом глава Минобрнауки сказала журналистам.

"Я считаю, что фундаментальную науку надо поддерживать всячески. Это наука, мы знаем, что результаты мы не получим через год, через 10, может быть через 20. Но без нее нельзя, невозможно существовать... Я уверена в этом, мы все уверены, что надо максимально поддерживать российскую науку", - заявила министр.

Васильева упомянула, что Академию критикуют за то, что она "не обращается лицом к бизнесу". Однако министр заявила, что это не так, и многие лаборатории создаются при участии академических институтов.

"Мир академический мне знаком… изнутри. Я вообще не мыслю себе жизни государства без Академии наук. Может быть, не в каждой стране есть такая академия, которая создавалась столетия назад, имеет такую историю", - подчеркнула Васильева.