Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Васильева заявила о необходимости всячески поддерживать фундаментальную науку в России

Наука
7 августа, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Министр образования отметила, что не представляет себе жизни страны без Российской академии наук

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила о необходимости поддерживать отечественную науку, в частности, фундаментальную, и добавила, что не мыслит жизни государства без Российской академии наук. Об этом глава Минобрнауки сказала журналистам.

"Я считаю, что фундаментальную науку надо поддерживать всячески. Это наука, мы знаем, что результаты мы не получим через год, через 10, может быть через 20. Но без нее нельзя, невозможно существовать... Я уверена в этом, мы все уверены, что надо максимально поддерживать российскую науку", - заявила министр.

Васильева упомянула, что Академию критикуют за то, что она "не обращается лицом к бизнесу". Однако министр заявила, что это не так, и многие лаборатории создаются при участии академических институтов.

"Мир академический мне знаком… изнутри. Я вообще не мыслю себе жизни государства без Академии наук. Может быть, не в каждой стране есть такая академия, которая создавалась столетия назад, имеет такую историю", - подчеркнула Васильева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В районе Хургады один человек пострадал от нападения белой акулы
2
Московский планетарий отменил просмотр лунного затмения из-за непогоды
3
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
4
"Нафтогаз" намерен увеличить на $5 млрд требования к "Газпрому" по иску о транзите
5
Лунное затмение. Досье
6
В Чечне потерпел аварию частный легкомоторный самолет
7
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама