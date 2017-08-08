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Nikkei: японские ученые предлагают массово производить тромбоциты из iPS-клеток

Наука
8 августа, 10:08 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

По мнению исследователей, данный метод позволит снизить риск заражения пациентов во время переливания крови

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© Getty Images

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Консорциум из 16 японских компаний во главе с медицинским стартапом Megakaryon решил объединить усилия для организации на территории Японии массового производства тромбоцитов из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток) для их последующего использования вместо компонентов донорской крови. Об этом сообщила газета Nikkei.

Ученые считают, что такой способ гораздо эффективнее, поскольку тромбоциты, созданные с помощью iPS-клеток, можно хранить до двух недель в отличие от материалов, полученных от доноров, которые необходимо использовать в течение четырех дней и нельзя помещать в охлаждаемые хранилища. Кроме того, новый метод позволит снизить риск заражения пациентов, которым будут делать переливание.

Компании намерены провести полноценные клинические испытания предложенной технологии получения тромбоцитов в следующем году, чтобы затем получить разрешение властей на запуск производства нового продукта регенеративной медицины. По расчетам, это должно обеспечить необходимыми материалами каждого восьмого, а в перспективе и каждого третьего нуждающегося пациента.

Ежегодно японские больницы используют около 800 тыс. стандартных донорских тромбоцитов объемом 200 мл, в том числе для оказания помощи при сильном кровотечении и т. д. Однако, из-за неуклонного старения японского общества врачи в ближайшем будущем могут столкнуться с острой нехваткой доноров, поэтому ставка делается на искусственно созданные компоненты и клетки.

После того, как японский ученый Синъя Яманака в 2012 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за исследование в области стволовых клеток, интерес к этой теме как со стороны японского общества, так и со стороны японского правительства многократно возрос. Регенеративная медицина была объявлена одним из приоритетных направлений развития науки.

iPS-клетки при определенном химическом воздействии способны становиться клетками любого типа, что теоретически позволяет выращивать ткани для разных органов. Тем не менее, по мнению ряда специалистов, пересадка выращенных тканей в организм может привести к возникновению злокачественных опухолей.

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