Российские ученые разработали робота для отслеживания радиационной обстановки в Арктике

ТАСС, 8 августа. /ТАСС/. Ученые и инженеры Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН (ИО РАН) успешно испытали на Ладожском озере нового подводного робота, который способен работать на глубине до 300 метров и будет использоваться в том числе для мониторинга радиационной обстановки в Карском море. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель лаборатории подводной видеотехники ИО РАН Борис Розман.

"В Карском море затоплено множество контейнеров с радиоактивными отходами, которые несут большую экологическую угрозу. За ними нужно постоянно наблюдать. Сейчас на Ладоге завершились испытания робота нового поколения GNOM-PRO-4G, который будет оборудован специальными контрольно-измерительными приборами и позволит отслеживать ситуацию", - рассказал Розман.

По его словам, малогабаритные телеуправляемые аппараты инженеры Института океанологии разрабатывают с начала 2000-х годов. "В последней модели мы отказались от двигателей зарубежного производства в пользу двигательно-рулевой установки собственного производства. Во время испытаний аппарат погрузился на глубину 120 метров, но рассчитан он на работу на 300 метрах", - сказал собеседник агентства.

Розман отметил, что во время испытаний трансляция происходящего на глубине велась в режиме реального времени с двух камер.

"Аппарат снабжен двумя камерами, которые передают картинку на поверхность по кабелю толщиной всего 9 мм. Малогабаритный робот предназначен для поиска и осмотра подводных объектов, научно-исследовательских и экологических работ, поисково-спасательных операций и ликвидации подводных аварий. Он снабжен манипулятором, который позволяет поднимать предметы со дна", - уточнил он.

По словам собеседника агентства, в дальнейшем специалисты доработают аппарат, после чего он поступит в мелкосерийное производство и будет выпускаться наряду с уже существующими моделями.

Робот будет совершенствоваться

"Совместно с коллегами из Каспийского филиала ИО РАН мы разработали бур, который позволит брать образы грунта со дна. Мы планируем и дальше совершенствовать робота, у новых аппаратов появятся более быстрая связь, камера высокого разрешения, дополнительные сенсоры и навигационное оборудование. За год планируется выпустить несколько десятков аппаратов разного калибра", - подчеркнул Розман.

Он добавил, что новый робот, как и предыдущие модели, будет поставляться за рубеж.

Данная разработка была поддержана грантом Фонда Бортника.

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