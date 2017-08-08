Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские ученые разработали робота для отслеживания радиационной обстановки в Арктике

Наука
8 августа, 11:37 UTC+3 ТАСС ТАСС 8, августа. /ТАСС

После доработки аппарат поступит в мелкосерийное производство

Поделиться
Материал из 1 страницы
Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '01:17'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '01:17'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
© Видеостудия ИО РАН/ТАСС

ТАСС, 8 августа. /ТАСС/. Ученые и инженеры Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН (ИО РАН) успешно испытали на Ладожском озере нового подводного робота, который способен работать на глубине до 300 метров и будет использоваться в том числе  для мониторинга радиационной обстановки в Карском море. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель лаборатории подводной видеотехники ИО РАН Борис Розман.

"В Карском море затоплено множество контейнеров с радиоактивными отходами, которые несут большую экологическую угрозу. За ними нужно постоянно наблюдать. Сейчас на Ладоге завершились испытания робота нового поколения GNOM-PRO-4G, который будет оборудован специальными контрольно-измерительными приборами и позволит отслеживать ситуацию", - рассказал Розман.

По его словам, малогабаритные телеуправляемые аппараты инженеры Института океанологии разрабатывают с начала 2000-х годов. "В последней модели мы отказались от двигателей зарубежного производства в пользу двигательно-рулевой установки собственного производства. Во время испытаний аппарат погрузился на глубину 120 метров, но рассчитан он на работу на 300 метрах", - сказал собеседник агентства.

Розман отметил, что во время испытаний трансляция происходящего на глубине велась в режиме реального времени с двух камер.

"Аппарат снабжен двумя камерами, которые передают картинку на поверхность по кабелю толщиной всего 9 мм. Малогабаритный робот предназначен для поиска и осмотра подводных объектов, научно-исследовательских и экологических работ, поисково-спасательных операций и ликвидации подводных аварий. Он снабжен манипулятором, который позволяет поднимать предметы со дна", - уточнил он.

По словам собеседника агентства, в дальнейшем специалисты доработают аппарат, после чего он поступит в мелкосерийное производство и будет выпускаться наряду с уже существующими моделями.

Робот будет совершенствоваться

"Совместно с коллегами из Каспийского филиала ИО РАН мы разработали бур, который позволит брать образы грунта со дна. Мы планируем и дальше совершенствовать робота, у новых аппаратов появятся более быстрая связь, камера высокого разрешения, дополнительные сенсоры и навигационное оборудование. За год планируется выпустить несколько десятков аппаратов разного калибра", - подчеркнул Розман.

Он добавил, что новый робот, как и предыдущие модели, будет поставляться за рубеж.

Данная разработка была поддержана грантом Фонда Бортника.

Фонд Бортника - это фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям), государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного учреждения, образованная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 1994 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Часть здания речного вокзала обрушилась в Твери
2
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу
3
Роспотребнадзор запускает горячую линию для пострадавших от вируса Коксаки в Турции
4
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
5
S&P: новые санкции против РФ усиливают неопределенность на рынке газа в ЕС
6
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
7
Очередь фур на границе Литвы с Калининградской областью возросла до рекордной в этом году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама