Латвийские археологи нашли уникальное захоронение каменного века

РИГА, 8 августа. /ТАСС/. Уникальное захоронение периода каменного века обнаружили латвийские археологи в результате раскопок около озера Буртниеку, расположенного на севере Латвии. Ценная находка может многое рассказать о повседневной жизни и обрядах древних людей.

Холм Риннюкалнс около озера Буртниеку, из которого вытекает река Салаца, считается местом, где первобытные племена селились для ловли рыбы и бобров. Обнаруженная здесь в ходе раскопок могила каменного века подтверждает это и приоткрывает детали быта, традиций, мировоззрения и ритуалов древних людей.

Найденным останкам человека более 5 тыс. лет и пока сложно определить, был это мужчина или женщина. Археологи полагают, что здесь был похоронен рыбак, о чем свидетельствует слой рыбьих костей рядом с покойным. "Вокруг черепа усопшего находились кости рыбы. Известно, что в древние времена это было особенно выгодное место для рыбалки и сбора пресноводного двустворчатого моллюска. Об этом свидетельствуют результаты исследований", - рассказал Латвийскому радио исследователь Института истории Латвии при Латвийском университете Валдис Берзиньш.

По его словам, эти раскопки имеют важное значение в исследовании повседневной жизни людей периода каменного века. "Это уникальный проект на уровне Северной Европы, поскольку здесь в глубоких слоях земли хранятся раковины моллюсков и кости рыбы времен каменного века, когда ловля рыбы и моллюсков была главным промыслом живших здесь поселений", - указал он.

Помимо останков человека и рыбьих костей в могиле и около нее были обнаружены и другие интересные исторические артефакты. Над захоронением был найден костер, который, скорее всего, был связан с погребальным обрядом. Кроме того, на месте раскопок археологи обнаружили осколки глиняной посуды и сожженную красную охру, которая использовалась для надгробных надписей.

В свою очередь в самой могиле рядом с усопшим была обнаружена кость лапы бобра. Как говорят археологи, вероятнее всего, это был амулет, поскольку подобные находки были обнаружены и ранее. Особый интерес ученых вызывает и тот факт, что руки усопшего рыбака были сложены крестообразно и один палец, возможно, был у него во рту. Это и многое другое исследователям еще предстоит изучить.

Все обнаруженные на месте захоронения древнего рыбака кости, предметы и артефакты отправятся на экспертизу и будут тщательно исследованы. После же они будут переданы в Национальный музей истории Латвии, где пополнят коллекцию, повествующую о каменном веке в республике.