Найденные на Ямале бивень и нижнюю челюсть мамонта передали в музей Салехарда

ТАСС, 8 августа. /ТАСС/. Найденные в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) останки мамонта передали в Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского (МВК), который находится в Салехарде. Среди находок - бивень мамонта, нижняя челюсть и фрагмент ребра, сообщили во вторник в пресс-службе учреждения.

"Центр изучения Арктики преподнес в дар МВК останки мамонта: бивень, нижнюю челюсть с двумя жевательными зубами, фрагмент ребра. Все эти объекты были найдены Анной Новиковой, выпускницей географического факультета МГУ, участницей экспедиции, организованной Центром под руководством Антона Синицкого. Предположительный возраст находок - 25-30 тыс. лет. За достаточно тяжелой находкой спустился вертолет, на котором бивень и кости были транспортированы в Салехард", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что останки мамонта были обнаружены в районе озера Парисенто, где специалисты исследовали отложения и рельеф. "За время транспортировки в МВК изменился цвет находок, появились некоторые трещинки. Очевидно, что с ними происходят какие-то процессы. Сейчас реставраторы совершают первичный осмотр, готовятся к консервации и подготовке для дальнейшего хранения и экспонирования", - уточнили там. По словам заведующей отделом музейных фондов Ольги Соболевой, на экспозиции "Время мамонта" уже представлены два похожих бивня взрослой особи мамонта, однако внешне можно заметить явное превосходство нового экспоната.

МВК представляет собой единый архитектурный комплекс, состоящий из нескольких зданий. Он имеет современную техническую базу, коммуникационные площадки, конференц-зал, экспоцентр, структурное подразделение "Музей-квартира ненецкого писателя Леонида Лапцуя". В фондах комплекса хранится более 118 тыс. музейных экспонатов, в библиотеке - больше 19 тыс. книг и рукописных изданий.

Основу музейного собрания составляют коллекции - археологическая, палеонтологическая, этнографическая, коллекция по истории и природе Ямала. Уникальные экспонаты музея - мумия воина, погибшего в XIII в. н. э., мумия мамонтенка Любы, в особой кладовой хранятся серебряные и бронзовые изделия мастеров эпохи средневековья из Византии, Ирана, Сирии, Западной Европы, Волжской Булгарии.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе есть секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.