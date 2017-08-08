Судно "Михаил Сомов" доставило жизненно важные грузы на полярные станции в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 8 августа. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Михаил Сомов " совершило первый в этом году рейс на полярные станции Арктики от Баренцева моря до западной части моря Лаптевых, доставив жизненно важные грузы, сообщает пресс-служба Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС).

"В ходе рейса осуществлен завоз топлива, продовольствия, оборудования, приборов, медикаментов, спецодежды и другого снабжения на труднодоступные станции... Мурманского УГМС и Северного УГМС", - говорится в сообщении.

Строительные материалы и бригады рабочих для ремонта служебных зданий доставлены на метеостанции, расположенные на мысе Канин Нос, острове Колгуев, метеостанции "Индига", "Усть-Кара", на Соловки, на станцию им .Е.К. Федорова на острове Вайгач.

На труднодоступные станции доставлена смена полярников, обновлено программное обеспечение приборов на станциях по пути следования судна, произведен ремонт энергооборудования, установлены автоматические метеостанции на острове Моржовец, мысе Микулкин и метеостанции "Сенгейский Шар" на острове Сенгейском в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба, в связи со сложными ледовыми условиями работы по техобслуживанию автоматической метеостанции на острове Русский в Карском море, в архипелаге Норденшельда будут проведены в следующем рейсе.