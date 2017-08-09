Ученые назвали 2016 год рекордно теплым

ТАСС, 9 августа. Климатологи подвели итоги 2016 года для климата Земли: он побил очередной рекорд, средняя годовая температура планеты была на 0,77 градуса Цельсия выше нормы 1961-1990 годов. Соответствующий отчет опубликован в среду в научном журнале Weather.

"На большей части Северной Америки, Европы, Африки, Азии и Арктики, а также в северной части Южной Америки, южной Азии, Ближнем Востоке и востоке Австралии было аномально тепло. Ниже нормы в 2016 году были только температуры на севере Аргентины и в соседних регионах других стран, западе Австралии и в некоторых частях Антарктики", - говорится в статье.

По данным отчета климатологов, хотя разница между 2016 и 2015 годами не превышает статистическую погрешность, по температуре они существенно опережают предыдущие. Специалисты британского гидрометцентра считают, что рекордные температуры были вызваны как антропогенным влиянием выбросов парниковых газов, так и климатическим феноменом Эль-Ниньо, а также потеплением в Арктике, особенно в 2016 году.

Как ранее сообщал Росгидромет, среднегодовая температура на территории РФ растет более чем в 2,5 раза быстрее глобальной, со скоростью 0,45 градуса Цельсия за 10 лет, особенно быстро - в полярной области, где скорость роста достигает 0,8 градуса за 10 лет. Первые три четверти 2016 года осредненная по России температура превосходила исторический максимум, однако холодная вторая половина осени и близкий к норме декабрь привели к тому, что в целом по году отклонение от нормы составило 1,69 градуса Цельсия.