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Инженеры НПО автоматики и школьники на Урале создадут робота в рамках отбора в "Сириус"

Наука
9 августа, 9:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, августа. /ТАСС

Перед участниками проектной смены Уральского федерального университета также поставили задачу создать внутреннюю криптовалюту для школы

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© НПО автоматики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Команда инженеров НПО автоматики им. академика Семихатова создаст совместно с участниками проектной смены Уральского федерального университета (УрФУ) робота с клешней и внутреннюю криптовалюту для школы. Авторы лучших разработок будут приглашены на смену в образовательный центр "Сириус" в Сочи, сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

"Инженеры НПО автоматики вместе со школьниками воплотят в жизнь несколько проектов. В частности, ребятам предстоит создать систему мобильной электронной очереди - носимое электронное устройство и вычислительную систему обработки данных для навигации внутри помещений квеструмов, больниц, школ, банков, где требуется навигация. Кроме того, школьники построят автоматического робота с клешней", - отмечается в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что в рамках смены ребята под руководством наставников также создадут мобильное приложение и внутреннюю криптовалюту для корпорации или школы. "Всего в "космической" смене НПО автоматики будет участвовать 25 школьников из 8-11 классов, все дети были отобраны по результатам конкурса", - уточнили там.

Ранее сообщалось, что 200 школьников примут участие в летних проектных сменах УрФУ, по итогам которых авторы лучших проектов будут приглашены на февральскую Уральскую проектную смену в "Сириус".

Первая смена была посвящена четырем направлениям: "Нейронет и нейротехнологии", "Медицина будущего", "Конструирование технических систем и объектов" и "IT". Темы второй смены - "Современные нанотехнологии", "Интеллектуальные энергетические системы", "Космос. Земля. Навигация" и тоже "IT".

Екатеринбургское АО "НПО автоматики" - одно из крупнейших предприятий России в разработке и изготовлении систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Обеспечивает полный технологический цикл создания уникальных автоматизированных систем и комплексов управления, широко применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте. В частности, НПОА производит системы управления для баллистических ракет "Булава" и "Синева", новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2" и европейских ракет-носителей.

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