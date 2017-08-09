СМИ: в Витебской области найден крест воина войск Ивана Грозного

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Археологи-волонтеры нашли на раскопках крепости "Сокол" в Витебской области уникальный крест времен Ливонской войны (1558-1583), который носил на шее командир стрельцов из армии Ивана Грозного. Об этом рассказал портал "Еврорадио".

Ад стральца, забітага на Полаччыне, археолагам застаўся круты крыж! Мы, беларусы, з братняю Руссю ) https://t.co/c6cZBXAVAh — Еўрарадыё (@euroradio) 8 августа 2017 г.

Само месторасположение крепости "Сокол" в окрестностях Полоцка Витебской области было обнаружено два года назад археологической экспедицией старшего научного сотрудника Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Марата Климова. Крепость была построена при Иване Грозном в 1566 году во время Ливонской войны. Она простояла лишь 13 лет, так как была полностью уничтожена войсками короля Речи Посполитой Стефана Батория.

"Мы точно знаем дату, когда крест попал в землю, - 25 сентября 1579 года. В этот день в крепости "Сокол", которую штурмовали войска Речи Посполитой, произошел пожар, - рассказал ученый. - Случаи, когда археологическая находка полностью сохранилась и ее можно датировать с точностью до одного дня, очень редки, поэтому крест имеет большое значение для всей восточноевропейской археологии".

На одной стороне креста, сделанного из кости, композиция с несколькими святыми. На второй - сцена где святой Федор Стратилат изгоняет бесов.

Находку можно отнести к высокохудожественным изделиям. "Более дешевые версии таких украшений отливались из бронзы. Но здесь у нас изделие из кости - тонкая ручная работа, поэтому мы можем предполагать, что оно принадлежит не рядовому стрельцу, а кому-то из командиров, - отмечает Климов. - На кресте читаются надписи: "Николай" и, возможно, "Варлаам" - мы еще будем заниматься их дешифровкой".

Оборона крепости

В 30 км от Полоцка на месте расположения крепости "Сокол" в 1579 году произошло одно из сражений Ливонской войны, в которую были втянуты ряд стран (Ливонская конфедерация, Русское царство, Великое княжество Литовское, с 1569 года - Речь Посполитая), а также Шведское и Датское королевства).

В крепости находилась отборная часть московского войска под предводительством Бориса Шеина и Федора Шереметева, направленные Иваном Грозным. Король Речи Посполитой Стефан Баторий после взятия Полоцка двинул свое войско в сторону "Сокола". 19 сентября 1579 года она была осаждена немецкой наемной пехотой и польской кавалерией, общей численностью порядка 3,5 тыс. человек. Точное число защитников крепости неизвестно, по разным оценкам, при штурме погибло несколько тысяч солдат Ивана Грозного.

Победители предали земле лишь тела немецких, венгерских и польских наемников, воевавших на их стороне. А захоронением тел стрельцов - защитников "Сокола" - никто не занимался. Когда начали вести раскопки, то сразу же стали находить человеческие останки, а также фрагменты керамической посуды, элементы обмундирования русских стрельцов, наконечники стрел и другие вещи. Все находки были переданы в НАН для изучения.