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Тюменские ученые создадут карту формирования воронок газового выброса на Ямале

Наука
9 августа, 12:41 UTC+3

Проект реализуется по гранту Российского научного фонда

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ТАСС, 9 августа. /ТАСС/. Ученые Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН создадут карту формирования воронок газового выброса для Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках проекта по исследованию объектов в регионе. Об этом в среду сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Института криосферы Земли Артем Хомутов.

"В рамках проекта, который реализуется по гранту Российского научного фонда, планируется создание прогнозной карты формирования воронок газового выброса для центрального Ямала с возможностью распространения на другие регионы севера Западной Сибири", - сказал собеседник агентства.

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Он также добавил, что коллектив ученых из Института криосферы Земли и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова занимается изучением воронок газового выброса в ЯНАО с 2016 года.

"В ходе выполнения проекта подтверждается климатическая гипотеза образования воронок начиная с осени 2013 года после самого теплого 2012 года. "Предполагалось, что "тепловой удар" 2016 года может привести ко второму раунду образования воронок, и появление новой воронки в районе села Сеяха в конце июня 2017 года служит подтверждением этой гипотезы", - отметила руководитель проекта, главный научный сотрудник Института криосферы Земли Марина Лейбман.

Ранее сообщалось, что на территории автономного округа с 2014 года было найдено несколько воронок. Глубина самой известной - в районе Бованенковского месторождения - не менее 35 метров, диаметр - около 40 метров, на данный момент они полностью затоплены. Причина образования кратеров - выброс газа из-под земли.

Летом 2017 года учеными были обнаружены еще две воронки: первая - в 34 км от села Сеяха, ее глубина в самом узком месте - более 50 метров, а вторая - в 20 км от поселка Ярута, ширина кратера - 10-15 метров. По словам специалистов, такие объекты представляют опасность для оленеводческих бригад и вахтовых поселков, а также для линейных сооружений. 

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