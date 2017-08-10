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Термокарстовые кратеры могут начать появляться на Севере из-за потепления климата

Наука
10 августа, 9:43 UTC+3

В связи с потеплением края Батагайской котловины в Якутии ежегодно расширяются на 15-20 метров

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ЯКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) совместно с учеными из Великобритании и Германии изучили Батагайский кратер в Верхоянском районе Якутии в 7 км от поселка Батагай, сообщила в четверг пресс-служба вуза. Ученые прогнозируют, что кратер продолжит расти на 15-20 метров в год, и такие котловины будут появляться и в других северных регионах из-за потепления климата.

"Батагайский разрез будет расти, он увеличивается очень быстро - в год края расширяются на 15-20 метров. Примерно 10 тысяч лет назад на территории центральной и северной Якутии, Аляски и Канады происходили климатические потепления, которые спровоцировали оттаивание таких оврагов, озер и котловин. Видя, что сейчас идет потепление климата, мы предполагаем, что такие термические котловины будут образовываться повсеместно - это природный цикл", - цитирует пресс-служба профессора Университета Сассекс в Великобритании Джулиана Мертона.

Скорость разрастания котловины фиксируют с помощью спутниковых снимков специалисты Института полярных исследований имени Альфреда Вегенера в Германии. Они обращают внимание на то, что динамика увеличения кратера растет в последние годы. Как отметили в пресс-службе, проблема роста котловины особо волнует местных жителей.

Однако ученые пока не могут дать окончательный ответ о причинах образования Батагайки. Одна из гипотез - антропогенное влияние. Обычно такие образования происходят из-за повреждения почвенного покрова земли: вырубки леса, промышленных работ или из-за того, что через эту местность проходила дорога, которой пользовались круглогодично, пояснили в вузе.

Специалисты НИИ прикладной экологии Севера СВФУ планируют в будущем пробурить 100 метров почвы на территории Батагайского кратера, чтобы получить новые данные о его истории.

Батагайская котловина начала появляться в 1960-1970-х годах и за 50 лет выросла в ширину на 800 метров, в длину - более чем на километр, ее глубина составляет 100 метров. Возраст геологических отложений на бортах кратера - около 200 тыс. лет. В 2009 году ученые обнаружили там тушу детеныша бизона и мумию древней лошади. 

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