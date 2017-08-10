Для чего можно и нельзя использовать аспирин

10 августа считается днем аспирина — одного из основных долгожителей наших аптечек. Уже больше века медики изучают его свойства, а обыватели находят ему все новые и новые применения. В честь дня рождения чудо-лекарства мы рассказываем о случаях, в которых его выписывают врачи, и о народных способах использовать его не по назначению.

Что может аспирин

В первую очередь аспирин известен как обезболивающее. Нервные окончания, передающие в мозг сигнал о боли, реагируют, среди прочего, на концентрацию медиаторов воспаления в тканях. Чем их больше, тем интенсивнее болевой сигнал. Тормозя их производство, аспирин тем самым не дает возбуждаться болевым окончаниям.

Еще один симптом, с которым легко справляется аспирин — температура. Так же, как и боль, температура поднимается из-за того, что медиаторы воспаления накапливаются в крови.

Кроме клеток, сигнальные липиды действуют и на тромбоциты — они активируются, склеиваются и запускают каскад свертывания крови. Поэтому аспирин используют как противосвертывающее и разжижающее кровь средство. Начиная с 50 лет, его назначают регулярно в низких дозах даже здоровым людям. Показано, что такая профилактика снижает риск инфарктов, инсультов и атеросклероза. Впрочем, для людей, страдающих кровотечениями, аспирин представляет опасность — если его принимать, то шансов остановить кровь становится еще меньше. Так, рассказывают, что этим ценным знанием обладал Григорий Распутин, что упрочило его положение при императорском дворе: он настоял на том, чтобы царевича Алексея, страдавшего гемофилией, не лечили аспирином ни в коем случае, — лекарство могло оказаться смертельным. Смотрите также Я прививок не боюсь: зачем нужна вакцинация и насколько она безопасна

Разжижать кровь часто оказывается важно при беременности. При повышенной активности тромбоцитов матери или ее иммунной реакции на плод развивается преэклампсия — состояние, в котором давление повышено настолько сильно, что возникает угроза жизни как ребенка, так и матери. Медики до сих пор спорят о том, действительно ли аспирин помогает в этом случае, но уже установлено, что в низких дозах он позволяет предотвратить преэклампсию. Однако после рождения ребенка в первое время аспирин для него будет скорее опасен. У детей и подростков, принимающих аспирин при вирусных заболеваниях, часто развивается синдром Рэя — по не до конца известным причинам поражаются печень и головной мозг, что может привести к гибели. Поэтому врачи рекомендуют воздерживаться от приема аспирина как минимум до 16 лет.

Самым неожиданным эффектом аспирина является профилактика рака. Оказалось, что у людей, по разным показаниям принимающих низкие дозы аспирина длительное время, снижена вероятность образования опухолей. Это показано не для всех типов опухолей, зато почти в любом случае аспирин уменьшает количество метастазов и повышает шансы пациента на выживание.

Тем не менее, это не повод принимать аспирин без специальных показаний. Помимо того, что он способствует кровотечениям, разжижая кровь, он также подавляет активность клеток желудочно-кишечного тракта, что нередко провоцирует развитие гастрита и язвенной болезни.

Как еще пытаются использовать аспирин

Но этим чудодейственные свойства аспирина не исчерпываются. Народ часто оказывается любопытнее и изобретательнее врачей, поэтому мы обнаружили целых 20 альтернативных способов использовать ацетилсалициловую кислоту. Итак, если верить народным советам, с ее помощью можно:

бороться с прыщами;

снимать зуд от укусов насекомых;

облегчать похмельный синдром;

лечить перхоть;

защищать почву от вредителей;

повышать срок хранения цветов (“чтобы дольше стояли”);

солить огурцы (судя по всему, он обладает еще и антимикробным действием);

очищать кожу от мертвых клеток; Смотрите также Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца

убирать вросшие волосы;

смягчать кожу после бритья;

укреплять ногти;

избавляться от натоптышей и мозолей;

отмывать раковины;

прочищать засоры в трубах;

защищать окрашенные волосы от воздействия “хлорки из бассейна”;

выводить пятна с одежды;

счищать оксидную пленку с металлов при пайке;

перезаряжать аккумулятор (например, в автомобиле).

Остается только гадать, с чем связана подобная популярность аспирина в народе. Вероятно, масштабы его производства сделали его одним из самых доступных химикатов, наравне с той же лимонной кислотой. Но можно также предположить, что вера людей в волшебную таблетку, спасающую от любых недугов, распространилась и на ее применение в хозяйстве.

Чего не может аспирин

Судя по обилию рецептов в интернете, все вышеперечисленные способы так или иначе работают, или, по крайней мере, не приводят к негативным последствиям. Но, кроме них, есть и мифические свойства, приписываемые аспирину, которыми он не обладает. Итак, с помощью аспирина нельзя:

Предохраняться от беременности. Этот способ контрацепции, по всей видимости, является разновидностью предохранения с помощью лимонной кислоты. Существует мнение, что промывание влагалища лимонной кислотой после полового акта приводит к сильному закислению среды и гибели сперматозоидов. Однако практика показывает, что эффективность этого метода невелика. Таблетка аспирина в данном случае работает даже хуже, потому что губительно действует на слизистую влагалища.

Изменять состояние сознания. В молодежной культуре 20 века бытовало поверье, что сочетание аспирина и "Кока-колы" может приводить к самым неожиданным эффектам. Вариантов у этой фольклорной истории было множество: считалось, что такое сочетание действует как афродизиак, вызывает эйфорию и опьянение или даже способно убить человека на месте. Как оказалось, сочетание аспирина и кока-колы вовсе не смертельно. Более того, многие регулярно их употребляют вместе в старой версии распространенного лекарства “Цитрамон”. Кофеин (который есть и в коле), усиливает действие аспирина, и вместе они справляются с болью эффективнее.

Полина Лосева

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