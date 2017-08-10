СМИ: ученые обнаружили на севере Китая останки млекопитающих возрастом 160 млн лет

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Группа китайских и американских ученых обнаружила на территории провинций Ляонин (Северо-Восточный Китай) и Хэбэй (север страны) окаменелые останки древних млекопитающих, обитавших на нашей планете примерно 160 млн лет назад. Об этом в четверг сообщил информационный портал Sina.

По словам ученых, эти небольшие животные внешне напоминали белок-летяг и имели сплошную перепонку, соединявшую передние и задние конечности. Как утверждают специалисты, данные находки оказались на 110 млн древнее, чем все известные аналоги, которые археологам доводилось встречать прежде. В длину ископаемые животные достигают 4-5 см. Установлено, что они имели довольно густой внешний волосяной покров.

В настоящее время специалисты Пекинского музея естествознания занимаются подробным изучением этих останков. Предполагается, что новинка позволит пролить дополнительный свет на историю древнейших млекопитающих, получить более детальное представление о многообразии животного мира Юрского периода (201-145 млн лет назад).