СМИ: ученые обнаружили на севере Китая останки млекопитающих возрастом 160 млн лет

СМИ: футболист "Валенсии" Гарай может перейти в "Зенит" вместо "Спартака"Спорт 10 августа, 12:28
Калининград рассчитывает привлечь инвесторов благодаря новым законамЭкономика и бизнес 10 августа, 12:20
"Газпромнефть-Хантос" за 6 месяцев построил в 1,9 раза больше скважин с многостадийным ГРПТЭК 10 августа, 12:18
Посольство РФ в Анкаре уточняет ситуацию с задержанием россиянина в ТурцииПолитика 10 августа, 12:18
Синоптики прогнозируют улучшение погоды на Дальнем Востоке и на юге РоссииОбщество 10 августа, 12:17
Суд продлил до августа арест экс-главы кемеровского главка СКСибирь 10 августа, 12:15
Минкультуры выдало фильму "Матильда" прокатное удостоверение с категорией "16+"Культура 10 августа, 12:13
ФАС направила запросы в "Аэрофлот", S7 и "Якутию" в рамках проверки на ценовой сговорЭкономика и бизнес 10 августа, 12:07
Антибиотики лечат все хуже, началась эра борьбы с устойчивостью к нимОбщество 10 августа, 12:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Группа китайских и американских ученых обнаружила на территории провинций Ляонин (Северо-Восточный Китай) и Хэбэй (север страны) окаменелые останки древних млекопитающих, обитавших на нашей планете примерно 160 млн лет назад. Об этом в четверг сообщил информационный портал Sina.
По словам ученых, эти небольшие животные внешне напоминали белок-летяг и имели сплошную перепонку, соединявшую передние и задние конечности. Как утверждают специалисты, данные находки оказались на 110 млн древнее, чем все известные аналоги, которые археологам доводилось встречать прежде. В длину ископаемые животные достигают 4-5 см. Установлено, что они имели довольно густой внешний волосяной покров.
В настоящее время специалисты Пекинского музея естествознания занимаются подробным изучением этих останков. Предполагается, что новинка позволит пролить дополнительный свет на историю древнейших млекопитающих, получить более детальное представление о многообразии животного мира Юрского периода (201-145 млн лет назад).