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Sky: ученые установили, что прием витамина В3 снижает риск развития врожденных пороков

Наука
10 августа, 13:22 UTC+3 /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Беременным рекомендовано употреблять в пищу мясо и любые овощи

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© Александр Кондратюк/ТАСС

ЛОНДОН, 10 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Прием беременными женщинами ниацина, более известного как витамин B3, может существенно снизить риски развития врожденных пороков у плода и свести к минимуму угрозу выкидыша. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News со ссылкой на новое исследование австралийских ученых.

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Этот витамин способен нейтрализовать молекулярные дефекты, которые препятствуют правильному развитию органов эмбриона в утробе матери. К такому выводу ученые пришли после изучения причин, по которым у женщин случались выкидыши, а также после наблюдения за детьми, родившимися с пороками развития сердца, почек и позвоночника. Проведенные тесты на беременных мышах показали, что благодаря приему витамина B3 удалось полностью избежать выкидышей и врожденных дефектов у животных, родивших здоровое потомство.

В этой связи беременным рекомендовано употреблять в пищу мясо и любые овощи, поскольку в них содержится витамин B3. Наибольшая концентрация этого органического соединения обнаружена в дрожжевой пасте, которая и ранее была известна своими полезными свойствами.

"При приеме этого витамина есть возможность существенно сократить число выкидышей и снизить во всем мире статистику по врожденным порокам, и это не голословное утверждение", - сказала Салли Данвуди, профессор сиднейского Института кардиологических исследований имени Виктора Чанга.

"Мы считаем, что этот прорыв станет одним из величайших медицинских открытий Австралии. Это крайне редкий случай одновременного выявления проблемы и предоставления превентивного решения", - отметил исполнительный директор Института Роберт Грэм.

Согласно данным статистики, ежегодно в мире рождается 7,9 млн детей с врожденными дефектами развития. При этом наиболее их распространенной формой является порок сердца, который встречается у одного из сотни новорожденных. Теперь австралийские специалисты планируют заняться разработкой теста, чтобы выявить женщин, которые находятся в зоне риска, и уже затем обеспечить их достаточным количеством витамина B3.

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