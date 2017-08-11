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Ученые: средневековое городище на Ямале могли построить жители Северной Европы

Наука
11 августа, 15:05 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, августа. /ТАСС

Эксперты изучили здания в городище Бухта Находка и обнаружили, что аналогичные конструкции встречаются у саамов, территория которых - Финляндия, Норвегия и Россия

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НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Группа ученых из России, Киргизии и Великобритании выяснила, что средневековое городище Бухта Находка на Ямале было основано во второй четверти XIII века, при этом аналогичные постройки в средние века возводили жители Исландии и саамы на севере Европы. Об этом сообщила в пятницу ТАСС научный сотрудник Сибирского федерального университета и Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Майя Сидорова.

"Мы отобрали деревянные спилы с построек в Бухте Находка и с помощью дендрохронологического анализа выяснили, что время постройки городища - вторая четверть XIII века. Открытым остается вопрос, кто построил эти здания, сейчас на севере Ямала проживают ненцы, но их культура и культура основателей городища отличаются. Мы выяснили, что аналогичные каркасные дома в X-XII веках строили в Исландии - лонгхаусы с деревянным каркасом, покрытые дерном. Похожие конструкции встречаются у саамов, территория которых - Финляндия, Норвегия и Россия", - рассказала она.

Бухта Находка - единственный полностью раскопанный археологический памятник на севере полуострова Ямал. Найденные там постройки внешне напоминают небольшие сопки, внутри которых оказались длинные деревянные дома. "У них был двойной каркас, изнутри натянуты шкуры, благодаря чему создавался "эффект термоса" для сохранения тепла", - отметила Сидорова.

У ненцев есть своя версия по поводу того, кто построил эти дома. "В фольклоре ненцев встречаются упоминания народа под названием "сихиртя". Такое же название носили жилища, похожие на сопки, которые путешественники XVIII в большом количестве встречали на Севере. <...> Этот народ описывают в эпосе как маленьких людей со светлыми волосами и глазами, которые жили в "сопках", ловили рыбу, занимались кузнечным делом и выходили на поверхность только ночью", - добавила Сидорова.

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