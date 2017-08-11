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ФАНО не намерено переводить научные учреждения из центра Петербурга

Наука
11 августа, 15:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Проект больше не рассматривается из-за несоответствия предложенных помещений требованиям институтов

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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) не планирует переводить какие-либо учреждения с территории Васильевского острова в центре Петербурга на периферию. Такой проект был, но больше не рассматривается из-за технологического несоответствия предложенных помещений требованиям институтов, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ФАНО.

В начале августа представители Союза ученых Санкт-Петербурга направили руководителю агентства Михаилу Котюкову письмо с просьбой подтвердить или опровергнуть планы перемещения с Васильевского острова ряда научных организаций.

"Для рассмотрения вопроса (о возможности перемещения некоторых научных организаций - прим. ТАСС) была создана рабочая группа, в которую вошли представители ФАНО России, а также заинтересованных научных институтов. В настоящее время вопрос об обмене (зданий в центре на новые на периферии - прим. ТАСС) больше не рассматривался", - пояснили в агентстве.

Переехать институтам предложили представители компании "ИЦ Стройэксперт". Они намеревались обменять здания на набережной Макарова и Одоевского, находящиеся в федеральной собственности и закрепленные за Институтом химии силикатов им. И. В. Гребенщикова, на офисно-лабораторные помещения для научных институтов на улицах Кремечугской (Центральный район) и Седова (Невский район).

Рабочая группа осмотрела предлагаемые для научных институтов помещения и подготовила заключение о невозможности переезда и использования зданий по причине технологического несоответствия помещений требованиям институтов, пояснили в ФАНО.

Обращение Союза ученых

Заместитель председателя правления Союза ученых Санкт-Петербурга Давид Раскин, сотрудник Института истории СПбГУ ранее сообщил ТАСС, что организация направила главе ФАНО Котюкову письмо с просьбой подтвердить или опровергнуть планы по перемещению научных институтов и Санкт-Петербургского научного центра РАН в офисные помещения в промышленных районах города.

Раскин пояснил, что по его сведениям, речь идет о четырех-пяти научных институтах, одном музее и одном архиве. В их числе Институт высокомолекулярных соединений, Институт геологии и геохронологии и Санкт-Петербургский научный центр РАН, который занимает здание Академии наук на Университетской набережной.

Союз ученых Санкт-Петербурга создан в 1989 году как одна из первых независимых общественных организаций в сфере образования и науки. Союз предусматривает личное членство и насчитывает на данный момент в своем составе около 1000 ученых Санкт-Петербурга.

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Персоны
Котюков, Михаил Михайлович
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