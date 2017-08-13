Подо льдами Антарктиды ученые обнаружили более 90 вулканов

ТАСС, 13 августа. Группа исследователей из Эдинбургского университета обнаружила 91 вулкан, скрытый под ледяным щитом в западной части Антарктиды. По мнению геологов, вулканический пояс может оказаться крупнейшим на планете, пишет в субботу британская газета The Guardian.

"Мы были потрясены. Мы не ожидали обнаружить такое число. Количество вулканов на западе Антарктиды, о существовании которых нам было известно, практически утроилось", - заявил специалист по ледникам Роберт Бингэм. До этого ученым в этом регионе удалось обнаружить 47 вулканов.

По данным издания, высота обнаруженных вулканов, которые находятся под двухкилометровых ледяным щитом, составляет от 100 до 3850 метров.

"Мы также подозреваем, что еще большее количество находится на морском дне, скрытом под шельфовым ледником Росса. Поэтому я полагаю, что есть большая вероятность того, что концентрация вулканов в этом регионе может оказаться самой большой в мире, даже большей, чем в восточной части Африки", - добавил Бингэм.

Теперь специалистам предстоит установить, насколько активными являются вулканы.