Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские ученые нашли связанные с ишемической болезнью сердца мутации

Наука
14 августа, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Специалисты также обнаружили один полиморфизм, связанный с пониженным риском заболеть ишемией

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ученые из Курского государственного медицинского университета, Томского национального исследовательского медицинского центра и Белгородского государственного университета обнаружили мутации в трех генах, связанные с риском ишемической болезни сердца. Результаты исследования, опубликованные в журнале Gene, помогут в лечении болезни в будущем.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - это недостаточное поступление крови к сердечной мышце. Нехватка крови приводит к стенокардии, инфаркту или внезапной остановке сердца и смерти. По данным ВОЗ, в 2012 году в мире от ИБС умерло 7,4 млн человек, больше, чем по любой другой причине. В России на лечение ИБС расходуется 37% средств, которые тратятся на лечение сердечно-сосудистых заболеваний.

Из более ранних исследований было известно, что у ИБС есть генетические причины. Результаты, которые получили ранее другие ученые, показали, что одна из возможных причин ИБС - нарушения в генах, связанных с синтезом эпоксиэйкозатриеновых кислот (ЕЕТ), которые участвуют в регуляции артериального давления. Ученые из России исследовали SNP трех генов, кодирующих ферменты, необходимые для выработки этих веществ. SNP (Single nucleotide polymorphism), однонуклеотидные полиморфизмы или снипы - это различия в одной "букве" генетического кода, которые возникают из-за мутаций и часто служат маркерами заболеваний.

Ученые провели анализ генома 561 пациента с ИБС и 694 здоровых, и обнаружили четыре снипа, связанных с ИБС. Три из них повышают риск болезни, причем один из них - у курящих. Еще один полиморфизм, наоборот, связан с пониженным риском заболеть ишемией.

"Исследование поможет разработать лекарства, которые будут усиливать синтез ЕЕТ, а кроме того, сделать лечение ИБС более персонифицированным", - сказал один из авторов исследования Алексей Полоников, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук.

Как пишут ученые, теперь нужны исследования, которые покажут, как именно изменения в генах приводят к ишемической болезни сердца.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
2
ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе
3
Наставниками шоу "Голос-6" стали Агутин, Градский, Билан и Пелагея
4
Суд над сбившей ребенка в Балашихе женщиной начнется 21 августа
5
Умер народный артист России Виктор Смирнов
6
Малахов не появился в эфире передачи "Пусть говорят", транслирующейся на Дальний Восток
7
МЧС предупреждает о грозе и шквалистом ветре в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама